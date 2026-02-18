26-Jähriger bei Arbeitsunfall in Leoben gestorben

In einem Industriebetrieb in Donawitz kam es zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 26-Jähriger getötet und ein 20-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurden.

Leoben. Ein 26-Jähriger ist am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in einem Industriebetrieb in Leoben in der Steiermark ums Leben gekommen. Ein 20-jähriger Mann wurde zudem lebensgefährlich verletzt und in das Landeskrankenhaus in Graz gebracht. Beide Männer stammen aus Ungarn.

Die genaue Unfallursache werde noch untersucht, es dürfte jedoch bei Schneidearbeiten zu einem unkontrollierten Kohlenmonoxid-Austritt gekommen sein, heißt es in einer Polizeimeldung.