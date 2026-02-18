Schnee-Walze im Anmarsch

Heute scheint häufig die Sonne. Von Westen her tauchen aber bald erste dichtere Wolken einer aufziehenden Störung auf. Am Donnerstag setzen dann mit einem Italientief von Süden her Schneefälle ein.

Allgemein gibt es am Mittwoch eine Zwischenbesserung und es setzt sich in der Osthälfte tagsüber überwiegend sonniges Wetter durch. In Tirol und Vorarlberg allerdings ziehen ausgedehnte Wolken einer Warmfront auf und es muss tagsüber vor allem vom Bregenzerwald über das Außerfern bis zur Innsbrucker Nordkette mit Schneefall, später öfter mit Regen gerechnet werden. Die Schneefallgrenze steigt von teils tiefen Lagen auf knapp 1.000m am Abend. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten anfangs teils lebhaft aus West.

Frühtemperaturen minus 7 bis plus 2 Grad, Tageshöchsttemperaturen 1 bis 8 Grad.

Adriatief schaufelt Schnee nach Österreich

Ein Adriatief zieht am Donnerstag nach und nach heran. Voraussichtlich stauen sich an der Alpensüdseite bereits aus der Nacht heraus die Wolken und es beginnt dort zu regnen oder zu schneien. Auch im übrigen Österreich überzieht mehr und mehr ein Wolkenschirm den Himmel und bis zum Abend erreicht das Niederschlagsfeld nahezu alle Landesteile. Die Schneefallgrenze steigt vorübergehend gegen 1000m, bevor sie dann in der Nacht auf Freitag von Norden her bis in tiefe Lagen absinkt. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen bis östlichen Richtungen.

Frühtemperaturen minus 8 bis plus 2 Grad, Tageshöchsttemperaturen minus 1 bis plus 7 Grad.

Schnee-Warnung für Donnerstag

Der Wetterdienst "GeoSphere Austria" warnt, dass im Laufe des Donnerstagnachmittags von Süden her Schneefälle einsetzen, die in weiterer Folge nach Norden ausgreifen. In der Nacht halten die Niederschläge weiter an. In Summe muss mit Neuschneemengen zwischen 10 und 20cm, punktuell sogar noch etwas mehr, gerechnet werden.

© GeoSphere Austria

Kräftiger Wind am Freitag

Der Freitag startet in vielen Landesteilen noch stark bewölkt und vor allem entlang der Alpennordseite schneit es noch etwas. Östlich einer Linie Salzburg Lienz lockert die Bewölkung im Tagesverlauf auf und es stellt sich Sonnenschein ein. Westlich davon bleiben die Wolken kompakter und es schneit oder regnet immer mal wieder etwas. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 900 und 1200m Seehöhe. Der Wind weht in den Föhnschneisen sowie im Osten des Landes vielfach mäßig bis lebhaft, teils aus kräftig, aus Nordwest bis Nord. Abschnittsweise sind dadurch Schneeverwehungen möglich.

Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 8 und plus 1 Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen minus 3 Grad im Norden und plus 8 Grad im föhnigen Süden.