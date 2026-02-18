Wiener Skyline bekommt Mega-Hochhaus: DC2 startet Vermietung von 314 Luxus-Wohnungen

In Wien beginnt ein neues Wohnzeitalter: Im 53-stöckigen DC2 an der Donau-City werden ab sofort 314 Wohnungen vermietet. Modern, nachhaltig und mit spektakulärem Ausblick – von Ein-Zimmer-Apartments bis hin zu exklusiven Penthouses auf 260 m².

DC2 - Der Turm in der Donau City. © OLN

Die oberen Etagen des neuen DC2-Turms in der Donau-City bieten ab sofort modernes Wohnen mit beeindruckender Aussicht. Auf 32 bis 52 Stockwerken entstehen 314 Wohnungen zwischen 32 und 80 m² sowie zwei exklusive Penthouses mit bis zu 260 m².

Eingerichtete Badezimmer. © Raal Agency

Hochwertige Küchen, Parkettböden und stilvolle Badezimmer gehören zur Standardausstattung.

Fassade besteht aus 3.432 PV-Elementen. © Real Agency

Nachhaltig, komfortabel und luxuriös

Besonders auffällig ist die Photovoltaikfassade des Hochhauses: 3.432 PV-Elemente erzeugen Energie für den Eigenverbrauch und senken die Betriebskosten. Umlaufende Loggien laden zum Entspannen ein und dienen zugleich als natürliche Beschattung. Heizung und Kühlung erfolgen über eine moderne Baukernaktivierung.

Wohnbeispiel: Wohnungen werden ab dem 32. Stock vergeben. © Real Agency

Mehr als nur Wohnen

Der DC2 bietet Bewohnern zahlreiche Extras: Fitnessraum, Kinderspielbereich, Kino, schallisolierte Übungskabinen für Musiker und Content Creator sowie ein Weinlager für die Penthouse-Bewohner. Parkplätze inklusive E-Ladestationen, Gastronomie- und Co-Working-Flächen runden das Angebot ab.

Helle Wohnküche mit Aussicht. © Real Agency

Ein Wahrzeichen für die Stadt„Der DC2 verbindet Arbeiten und Wohnen an einem der dynamischsten Standorte Wiens“, sagt Wolfdieter Jarisch, Vorstand der S+B Gruppe. Die Wohnungen werden voraussichtlich im 4. Quartal 2026 bezugsfertig sein. Entwickelt wurde das Projekt gemeinsam mit dem französischen Architekten Dominique Perrault für Commerz Real und den offenen Immobilienfonds hausinvest.