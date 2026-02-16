Krebskranke Patrice Aminati spricht über neue Liebe

Die unheilbare Ex-Gattin von Daniel Aminati spricht im Interview mit RTL Klartext und verrät dabei, wie sie die Liebe wiederentdeckt hat.

Es sind Tage der Kontemplation und der inneren Einkehr, die das Leben von Patrice Aminati (30) derzeit prägen. Nachdem die Nachricht über die private Zäsur und das damit einhergehende Ende ihrer bisherigen Lebensgemeinschaft die Runde machte, richten sich die Blicke nun verstärkt auf ihr persönliches Befinden. Es war ein schleichender Prozess, wie aus früheren Berichten hervorgeht – eine Entwicklung, die letztlich in jener Trennung mündete, die nun den Raum für eine gänzlich neue Lebensphase schafft.

Doch wer vermutet, dass die junge Frau sogleich nach einer neuen Stütze an ihrer Seite Ausschau hält, irrt. Mit einer bemerkenswerten Souveränität stellt sie im Gespräch mit RTL klar, dass ihr Fokus derzeit einzig auf dem Hier und Jetzt liegt: „Ich suche nicht, sondern ich lebe gerade total dankbar – jeden Tag, jeden Moment. Und kann meine Träume verwirklichen. Das ist so schön.“

Ein neuer Partner an ihrer Seite scheint somit in absehbarer Zukunft kein Thema zu sein; vielmehr zelebriert sie eine neu gewonnene Autonomie, die ihr Kraft für die kommenden Herausforderungen schenkt.

Daniel und Patrice Aminati. © Getty Images

"Liebe wiederentdeckt"

Dieser Optimismus ist umso bewundernswerter, wenn man den dornigen Pfad betrachtet, den Patrice Aminati seit geraumer Zeit beschreitet. Derzeit, so ist zu vernehmen, erfreue sie sich einer stabilen Phase, die weitgehend frei von körperlichen Peinigungen sei. Diese Atempause hat tiefgreifende Auswirkungen auf ihr Seelenleben: „Ich habe meine Liebe zum Leben gerade wiederentdeckt“, gibt sie bewegt zu Protokoll.

Dass diese Lebensfreude keine Selbstverständlichkeit ist, verdeutlicht ein Rückblick auf die vergangenen Jahre. Das Schicksal schlug im Frühjahr 2023 unerbittlich zu, als nur wenige Monate nach der Geburt ihrer Tochter die Diagnose „schwarzer Hautkrebs“ gestellt wurde. Ein ungleicher Kampf gegen die tückische Krankheit begann. Im Mai 2025 folgte die erschütternde Nachricht der Mediziner, dass sich die Erkrankung bereits im Endstadium befinde.

Mut inmitten der Ohnmacht

Erst vor wenigen Tagen bewies Patrice Aminati erneut enorme Tapferkeit, als sie öffentlich über die massiven Schmerzen sprach, die ihr die Krebserkrankung abverlangt. Es ist ein Balanceakt zwischen der harten Realität der Diagnose und dem unbedingten Willen, die verbleibenden Momente mit Dankbarkeit zu füllen.

In dieser neuen Ära ihres Lebens scheint die 30-Jährige eine Form der inneren Freiheit gefunden zu haben, die unabhängig von partnerschaftlichen Bindungen besteht – eine Stärke, die sie nun durch ihre schwerste Prüfung trägt.