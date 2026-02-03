Böen bis 130 km/h – Föhnsturm trifft Österreich

Am Dienstag bestimmt eine kräftige Ost- bis Südströmung das Wetter in Österreich. Von Italien her ziehen Regen- und Schneefälle auf, während im Westen teils ein starker Föhnsturm herrscht.

Laut "ORF"-Meteorologen sind besonders in den Tuxer und Zillertaler Alpen sowie in den Hohen Tauern sind extreme Orkanböen mit über 130 km/h möglich.

Sturm-Warnung

Der Wetterdienst GeoSphere Austria warnt vor "starkem bis stürmisch böigem Südföhn" in Teilen des Landes.

© GeoSphere Austria

Mögliche Auswirkungen

In den Sturm-Warngebieten ist laut GeoSphere Austria mit diesen möglichen Auswirkungen zu rechnen:

Äste können herabstürzen und Gegenstände herumgewirbelt werden.

Erhöhte Unfallgefahr durch starken Seitenwind auf Brücken und exponierten Straßenzügen, insbesondere für Lkw oder bei Fahrten mit großen Anhängern

Umgestürzte Bäume können vereinzelt Stromausfälle verursachen.

Im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr kann es zu Behinderungen kommen.

Kranarbeiten können beeinträchtigt werden.

Schneefallgrenze schwankt

Vom Brenner über Osttirol und Kärnten bis in den Lungau stauen sich immer wieder Wolken, zeitweise fällt Regen oder Schnee, berichtet der "ORF". Die Schneefallgrenze schwankt und liegt zwischen den Tallagen und etwa 1.400 Metern. In den Karnischen Alpen und den Karawanken kommen 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee zusammen, lokal auch mehr.

Die Temperaturen liegen zwischen minus 2 und plus 6 Grad, in Föhnlagen bei 7 bis 12 Grad.

Die Detailprognose für Ihr Bundesland

Wien: Am Dienstag bleibt die Hochnebelschicht über Wien hartnäckig. Selbst am Nachmittag sind die Chancen auf sonnige Aufhellungen gering. Dazu weht teilweise mäßiger Wind aus Südost bei rund minus 1 Grad in der Früh. Tagsüber werden bis plus 2 Grad erreicht.

Niederösterreich: Über den Niederungen sowie anfangs auch noch über dem Waldviertel liegen am Dienstag Nebel und Hochnebel zäh. Auch abseits der typischen Nebelgebiete ist es nicht ungestört sonnig. Von Süden ziehen im Tagesverlauf mehr und mehr dichte Wolken auf und lösen am Nachmittag immer öfters auch die hochnebelartige Bewölkung ab. Der Wind aus Ost bis Süd weht mäßig, in höheren Lagen auch lebhaft. Die Frühtemperaturen minus 5 bis 0 Grad. Mit minus 2 bis plus 7 Grad sind die Tageshöchsttemperaturen erreicht. Am wärmsten wird es in mittleren Höhenlagen im Mostviertel.

Burgenland: Der Dienstag startet vom Neusiedlersee bis zu den südlichsten Landesteilen mit zähem Nebel oder Hochnebel. Von Süden lösen allerdings im Tagesverlauf allmählich mehr und mehr Wolken den Hochnebel ab. Chancen auf Sonnenschein bleiben gering. Dazu weht in der Nordhälfte mäßiger, im Süden nur schwacher Wind aus südöstlichen Richtungen. Minus 4 bis 0 Grad hat es in der Früh. Mit 1 bis 5 Grad sind die Tageshöchsttemperaturen erreicht.

Oberösterreich: Der Dienstag bringt am Alpenrand noch einige Nebelfelder, ansonsten ziehen immer wieder einige hohe Wolken durch. Zwischendurch zeigt sich aber die Sonne. Der Wind weht in Föhnregionen des südlichen Berglands mäßig bis lebhaft, im Flachland kommt lebhafter Ostwind auf (Spitzen von 40 bis 50 km/h). Frühtemperaturen: -8 bis -1 Grad, Höchstwerte: 1 bis 8 Grad.

Salzburg: Am Dienstag halten sich am Alpenhauptlamm und im Lungau oft dichte Wolken, am Nachmittag sind hier leichter Regen und Schneefall dabei (Schneefallgrenze um 1300 m). Die föhnige Strömung bringt jedoch in allen Regionen nördlich davon trockenes Wetter mit einigen hohen Wolken und gelegentlichem Sonnenschein. Vor allem am Vormittag weht oft recht lebhafter Wind aus Süd. Speziell in vielen Tauerntälern bläst starker bis stürmischer Südwind (Spitzen 60 bis knapp über 70 km/h). Dieser schwächt sich aber am Nachmittag langsam ab. Frühwerte: -8 bis -1 Grad, bei Föhn deutlich milder. Tageshöchstwerte: 3 bis 7 Grad, bei Föhn bis zu 10 Grad.

Steiermark: Am Dienstag verstärkt sich in der Höhe die südwestliche Höhenströmung. Im Südosten bleibt es trüb, einerseits gibt es unterhalb von etwa 1000 m Höhe Hochnebel und andererseits ziehen darüber Wolken durch. Auch in den Obersteiermark scheint die Sonne nur wenig. Nach anfänglichen Auflockerungen trübt es sich am Nachmittag ein. Entlang der Grenze zu Kärnten kann am Abend leichter Regen einsetzen. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen -6 und 2 Grad, tagsüber steigen sie auf 2 bis 5 Grad, mit Föhn im Ennstal und Ausseerland auch auf bis zu 8 Grad.

Kärnten: Der Dienstag verläuft in Kärnten trüb und von Südwesten her zieht ein wenig Regen oder Schneefall auf, die Schneefallgrenze steigt von West nach Ost meist auf 800 bis 1300m an. Nach Nordosten zu bleibt es länger trocken. Höchstwerte zwischen rund 1 Grad bei ein wenig Schneefall im Lesachtal und bis zu 7 Grad mit föhnigem Südwind im Jauntal.

Tirol: Aus der Nacht heraus bläst in Nordtirol der Föhn durch viele Täler und sorgt für einen unterschiedlich temperierten Tagesbeginn. Tagsüber hat Nordtirol mit dem Föhn Chancen auf einige Sonnenstunden, vor allem am Nachmittag lockert es vom Oberland her und rund um das Inntal und nördlich davon sonnig auf. Trüber und auch kälter bleibt es hingegen in Osttirol und um den Hauptkamm, wo sich dichte Wolken stauen und es tagsüber zeitweise leicht schneit, Schneefallgrenze gegen 1000 m steigend. Tiefstwerte: -5 bis 0 Grad, in den Föhngebieten bis +5 Grad oder auch mehr. Höchstwerte: 3 bis föhnige 10 Grad.

Vorarlberg: Aus der Nacht heraus bläst der Föhn durch viele Täler und sorgt für einen unterschiedlich temperierten Tagesbeginn. Am Vormittag liegen dabei noch vermehrt Wolkenfelder über dem Ländle. Mit dem Föhn zeigen sich aber zunehmend Lücken und bis zum Nachmittag wird es generell sonniger. Tiefstwerte: -5 bis 0 Grad, in den Föhngebieten bis +6 Grad oder auch darüber. Höchstwerte: 3 bis föhnige 10 Grad.