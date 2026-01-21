Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Wiener Stephansdom: Amtseinführung und Bischofsweihe Grünwidls
© APA/ROLAND SCHLAGER

Kommenden Samstag

Wiener Stephansdom: Amtseinführung und Bischofsweihe Grünwidls

21.01.26, 11:24
Teilen

Unter dem festlichen Geläut der Pummerin wird am Samstag, dem 24. Jänner 2026, im Stephansdom in Wien der gebürtige Niederösterreicher und ehemalige Pfarrer von Perchtoldsdorf Josef Grünwidl feierlich zum Bischof geweiht und in sein Amt als 33. Erzbischof von Wien eingeführt. 

Die Weiheliturgie leitet Grünwidls Vorgänger im Bischofsamt, Kardinal Christoph Schönborn. ORF 2 überträgt die Feierlichkeiten im Rahmen einer Sondersendung live ab 13.20 Uhr. Im Studio bei Susanne Höggerl analysieren Barbara Krenn (ORF Religion) und Fritz Dittlbacher (ORF Innenpolitik).

Sandra Szabo (ORF Religion) und der Generalsekretär der römisch-katholischen Bischofskonferenz, Peter Schipka, kommentieren den Festgottesdienst live aus dem Stephansdom. Zu erleben ist dieser auch via Audiokommentar von Johannes Karner und Dr. Michaela Starosciak.

Große Herausforderungen

Wie er sein Amt anlegen möchte, welche Herausforderungen er sieht und welche Schwerpunkte er setzen möchte, dazu nimmt der künftige Erzbischof Josef Grünwidl schon am Mittwochvormittag (21. Jänner) in einem Pressegespräch in der Barbarakapelle des Wiener Stephansdoms Stellung. "Im Fokus“ berichtet darüber ab 16.05 Uhr in Ö1.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden