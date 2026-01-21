Wiener Stephansdom: Amtseinführung und Bischofsweihe Grünwidls

Unter dem festlichen Geläut der Pummerin wird am Samstag, dem 24. Jänner 2026, im Stephansdom in Wien der gebürtige Niederösterreicher und ehemalige Pfarrer von Perchtoldsdorf Josef Grünwidl feierlich zum Bischof geweiht und in sein Amt als 33. Erzbischof von Wien eingeführt.

Die Weiheliturgie leitet Grünwidls Vorgänger im Bischofsamt, Kardinal Christoph Schönborn. ORF 2 überträgt die Feierlichkeiten im Rahmen einer Sondersendung live ab 13.20 Uhr. Im Studio bei Susanne Höggerl analysieren Barbara Krenn (ORF Religion) und Fritz Dittlbacher (ORF Innenpolitik).

Sandra Szabo (ORF Religion) und der Generalsekretär der römisch-katholischen Bischofskonferenz, Peter Schipka, kommentieren den Festgottesdienst live aus dem Stephansdom. Zu erleben ist dieser auch via Audiokommentar von Johannes Karner und Dr. Michaela Starosciak.

Große Herausforderungen

Wie er sein Amt anlegen möchte, welche Herausforderungen er sieht und welche Schwerpunkte er setzen möchte, dazu nimmt der künftige Erzbischof Josef Grünwidl schon am Mittwochvormittag (21. Jänner) in einem Pressegespräch in der Barbarakapelle des Wiener Stephansdoms Stellung. "Im Fokus“ berichtet darüber ab 16.05 Uhr in Ö1.