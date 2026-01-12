Patrice Aminati zeigt sich ohne Perücke: Mutig im Kampf gegen Krebs

Nach ihrer Krebsdiagnose und der Trennung von Daniel Aminati gewährt die 30-Jährige auf Instagram einen sehr persönlichen Einblick: Sie zeigt ihren Haarausfall, der durch die Behandlung verursacht wurde, und spricht offen über ihren Alltag als Mutter und Patientin.

Nach der Trennung von Daniel Aminati beginnt für Patrice Aminati ein neues, herausforderndes Kapitel ihres Lebens. Die 30-Jährige, Modedesignerin, Influencerin und Mutter der dreijährigen Charly Malika, kämpft weiterhin gegen schwarzen Hautkrebs – und lässt ihre Community nun einen besonders persönlichen Einblick in ihren Alltag zu.

Auf Instagram veröffentlichte Patrice ein Foto, das die Folgen der Behandlung offen zeigt: Haarausfall am Hinterkopf, den sie bisher mit Perücken kaschiert hatte. Mit klaren, ermutigenden Worten wendet sie sich an andere Betroffene: „Für alle, die Ähnliches durchmachen: Bitte seid nicht traurig und haltet durch.“ Gleichzeitig macht sie deutlich, dass die sichtbaren Veränderungen vergleichsweise klein sind: „Haare können wieder nachwachsen. Das war eine der geringsten Nebenwirkungen.“

Die Krankheit bleibt hart, doch Patrice zeigt eine bemerkenswerte Resilienz. Seit September 2025 habe sich ihr Gesundheitszustand Schritt für Schritt stabilisiert. Im Dezember berichtete sie, dass die Metastasen kleiner werden und ihr Körper sich langsam erholt. Selbst die Haare beginnen wieder zu wachsen.

Seit der Trennung lebt Patrice mit ihrer Tochter wieder bei den Eltern in Dresden, in einer Einliegerwohnung, die sie liebevoll eingerichtet haben. Auf Instagram teilt sie, wie sie in diesen Monaten wieder ein Gefühl von Zuhause und Normalität gefunden hat: „Die Kleine und ich haben uns in den letzten vier Monaten in unserer kleinen 'Mädchen-Wohnung' eingerichtet und ein Zuhause geschaffen. Alltag und jede Form von Normalität genieße und feiere ich.“