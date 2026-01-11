Alles zu oe24VIP
Sylvie Meis 
© Chopard

Sollte nichts sein

Alles vorbei: Liebes-Aus bei Sylvie Meis

11.01.26, 19:27
Teilen

Zwischen Sylvie Meis (47) und Patrick Gruhn (34) ist es aus und vorbei. 

Wie die deutsche Bild berichtet, hat sich das Paar getrennt.

Heute ist Sylvie Meis Botschafterin der DKMS Life und spricht offen über ihre Erfahrung, um anderen Betroffenen Mut zu machen.

© Getty Images

Nach dem Bericht haben sich die TV-Moderatorin (47, „Love Island VIP“, RTL ZWEI) und Geschäftsfrau und der Berliner Unternehmer (34) bereits Mitte Oktober getrennt. „Ohne Streit, ohne Tränen“, zitiert die BILD aus dem Umfeld. Und: „Die Trennung war einvernehmlich. Beide verstehen sich weiterhin sehr gut. Sie sind Freunde geblieben.“

„Erst tut man alles dafür"

Für Sylvie Meis ist es ein weiteres Kapitel in einem Leben, das nach außen immer glänzte und innen oft hart erkämpft war. „Erst tut man alles dafür, damit jeder einen erkennt. Irgendwann kann genau das unheimlich anstrengend sein, und man sehnt sich nach ein bisschen Anonymität und Ruhe“, sagte sie in der Vergangenheit. 

meis
© getty

„Playboy“ Rolf Eden 

Dann kam Patrick Gruhn, zweitjüngster Sohn des Berliner Nachtklub-Besitzers und „Playboys“ Rolf Eden (†92). Sie lernten sich im April 2024 auf einer Party in Hamburg kennen. Kurz darauf waren sie unzertrennlich. Urlaub, Events, das „Pink Dinner“. Sie zeigten sich zusammen, aber nie laut. Öffentlich gesprochen haben sie über ihre Beziehung nie.

Sylvie hält ihr Privatleben seit Jahren konsequent geschützt.

