Freud und Leid für Mark Mateschitz und Victoria Swarovski

Der Red Bull-Erbe schlägt sich bei der Halbzeit gut und fährt im vorderen Mittelfeld mit - die Kristall-Erbin ist weit abgeschlagen.

Es ist Halbzeit bei der härtesten Rallye der Welt. Und mittendrin zwei Austro-Stars, die den Adrenalin-Kick suchen. Milliardär Mark Mateschitz, der unter dem Namen Mark Mustermann bei der Rallye am Start ist und Millionärin Victoria Swarovski, als als „Vic Flip“ in der Amateur-Klasse Vollgas gibt. Das Glamour-Paar stellt sich seit 3. Jänner ihrem ganz persönlichen Abenteuer: 8.000 Kilometer fahren sie insgesamt durch die Wüste – bei widrigsten Bedingungen. Oft passieren hier Unfälle – zuletzt musste der österreichische Motorradfahrer Tobias Ebster wegen einer Verletzung an der Hand nach einem Crash aufgeben.

© dakar.com

Vor allem für Swarovski ist der Wüstensand eher ungewohntes Terrain, was sich beim Rennen natürlich bemerkbar macht. Auf eine gute Platzierung wagte die Kristall-Erbin schon vor dem Rennen nicht zu hoffen. „Es geht ums Überleben“, meinte Swarovski kurz vor dem Start über ihre Motivation. „Wenn ich die Ziellinie erreiche, ist das schon ein Sieg!“. Zur Halbzeit der Rallye liegt sie auf dem 112 Platz und somit im letzten Drittel des Starterfelds. „Dabei sein“ ist hier alles.

© dakar.live

Mateschitz kann mit den Profis mithalten

© dakar.com

Anders Victorias große Liebe Mark Mateschitz. Er schlägt sich nämlich hervorragend, für jemand, der noch nie eine Rallye gefahren ist. Er rangiert auf dem respektablen 48. Platz von 148 Teilnehmern. Er tritt noch dazu in der Königsdisziplin gegen Star-Fahrer wie Sebastian Loeb und Carlos Sainz an.

Mark Mateschitz fährt als Mark Mustermann mit der Nummer 267 in diesem Toyota Hilux. © Rally Dakar

Die Rallye ist berüchtigt für ihre schweren Unfälle mit enorm schweren Verletzungen. Seit 2020 sind im Rahmen der Rundfahrt insgesamt sechs Personen sogar ums Leben gekommen. Allerdings waren dabei keine Teilnehmer in den Autos betroffen, sondern vier Motorradfahrer, ein Mechaniker und ein Zuschauer. Insgesamt werden noch bis 17. Jänner 8.000 Kilometer zurückgelegt. Danach geht es für das Glamour-Paar von der Wüste zum Hahnenkammrennen in Kitzbühel.