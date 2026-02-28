Sonya Kraus gibt Update im Kampf gegen Brustkrebs

Bei "Let’s Dance" will Sonya Kraus nach ihrer Brustkrebs-Erkrankung eines erreichen: Betroffenen neue Lebenskraft schenken.

Sonya Kraus (52) hat bei der "Let"s Dance"-Kennenlernshow die Jury mit einem Tango-Auftritt mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin überzeugt. Juror Joachim Llambi beschreibt ihre Darbietung als "sehr elegant und schön". Das Duo konnte sich 17 Punkte sichern und landete im oberen Drittel der 14 Teilnehmer. Während des Abends sprach die 52-Jährige über ihre Brustkrebs-Erkrankung.

Im Herbst 2021 erhielt Sonya Kraus die Schock-Diagnose Brustkrebs. Wenige Wochen später hat sie mit der Behandlung begonnen. Sie ließ sich ihre beiden Brüste amputieren und unterzog sich einer Chemotherapie. Gegenüber "RTL" erklärte die 52-Jährige: "Offiziell bin ich noch nicht geheilt, das ist man immer erst so nach fünf Jahren."

"Ich wollte auch anderen Hoffnung geben"

Dank ihres körperlichen und mentalen Fortschritts in den vergangenen Jahren erhielt sie den Mut, sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Kraus meinte: "Ich wollte auch anderen Hoffnung geben, die mit einer so schweren Diagnose kämpfen." Gleichzeitig bedeutet die Teilnahme bei "Let’s Dance" für sie: "Für mich ist es ein Schritt, um zu zeigen, dass alles wieder in Ordnung ist."