LH Mikl-Leitner präsentiert neue Krone für NÖ Weinkönigin

Die neue Krone ist Symbol für die enge Verbindung von Tradition, Handwerk und regionaler Identität.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner präsentierte gestern, Dienstag, gemeinsam mit Goldschmiedin Ilse Schnall, Bundesweinkönigin Laura Hummel und Wein Niederösterreich Geschäftsführer Klaus Goldmann die neue Krone der Weinkönigin Niederösterreich. Auch für die beiden Vizeköniginnen werde es künftig Kronen geben.

Die neue Krone für die NÖ Weinkönigin. © NLK Burchhart

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonte bei der Präsentation: „Unsere Weinkönigin repräsentiert Niederösterreich mit Herz und Bodenhaftung. Sie ist Botschafterin für die vielen Winzerfamilien, die seit Generationen mit großem Einsatz und Leidenschaft unsere Heimat prägen. Mit der neuen Krone bringen wir genau diese Wurzeln zum Ausdruck – die enge Verbindung von Tradition, Handwerk und regionaler Identität, auf die wir in Niederösterreich mit gutem Grund sehr stolz sind.“

Die Krone wurde von Goldschmiedin Ilse Schnall in aufwendiger Handarbeit gefertigt. Von der ersten Skizze bis zur finalen Ausführung verbindet das Schmuckstück traditionelle Goldschmiedekunst mit der gewachsenen Kultur des niederösterreichischen Weinbaus. Gestaltung, Formensprache und Detailarbeit greifen Elemente auf, die für die Weinregionen, ihre Landschaften und die handwerkliche Arbeit im Weingarten stehen.

Goldschmiedekunst vom Feinsten

"Goldschmiedekunst und Weinbau haben vieles gemeinsam – beides ist echtes Handwerk, das Erfahrung, Präzision und Geduld verlangt“, erklärte Schnall. „So wie im Weingarten jeder Arbeitsschritt entscheidend ist, entsteht auch eine Krone Schritt für Schritt in sorgfältiger Handarbeit. Diese Verbindung von Tradition, Qualität und Leidenschaft wollte ich sichtbar machen.“

Klaus Goldmann (GF Wein Niederösterreich), Laura Hummel (Bundesweinkönigin), Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Ilse Schnall (Goldschmiedin). © NLK Burchhart

Bundesweinkönigin Laura Hummel hob die Bedeutung des Amtes hervor: „Eine Weinkönigin repräsentiert nicht nur exzellente Weine, sondern auch die Menschen dahinter – die Winzerinnen und Winzer, die mit großer Leidenschaft arbeiten. Diese neue Krone ist ein würdiges Zeichen dieser Aufgabe.“

Mit der Präsentation der neuen Krone startet gleichzeitig offiziell die Suche nach der nächsten niederösterreichischen Weinkönigin für die Periode 2026–2028. Wein Niederösterreich lädt engagierte, weinbegeisterte junge Frauen ein, sich zu bewerben. Gesucht werden Persönlichkeiten mit fundiertem Weinwissen, Kommunikationsstärke und Begeisterung für das Weinland Niederösterreich. Die zukünftige Weinkönigin wird zwei Jahre lang als offizielle Repräsentantin im In- und Ausland tätig sein und das Bundesland bei Veranstaltungen, Messen und internationalen Auftritten vertreten.

Wein Niederösterreich Geschäftsführer Klaus Goldmann: „Wir suchen eine starke Persönlichkeit, die mit Kompetenz und Charisma unser Weinland repräsentiert. Diese Aufgabe bietet die einmalige Chance, Österreichs größtes Weinbundesland national und international zu vertreten. Im zweiten Jahr übernimmt die niederösterreichische Weinkönigin als Weinbotschafterin für ganz Österreich dann die Österreich-Krone.“