Hochstrahlbrunnen ab 2027 für Sanierung gesperrt

Der Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz ist ein wichtiges Wahrzeichen der Stadt Wien. Der Brunnen wurde im Jahr 1873 mit der Fertigstellung der I. Wiener Hochquellenleitung in Betrieb genommen. Über 150 Jahre später muss der Brunnen umfassend erneuert werden.

Der Hochstrahlbrunnen am Wiener Schwarzenbergplatz muss umfassend saniert werden. Denn die Bausubstanz und die technischen Anlagen würden erhebliche Schäden aufweisen, teilte die Stadt Wien am Mittwoch mit. Von Ende 2027 bis zum Start der Brunnensaison 2029 (Mitte März) wird er außer Betrieb genommen. Die Anlagen im Becken und in der Stube unterhalb des Beckens sollen erneuert und das Steinmaterial des Beckens abgetragen, instandgesetzt und detailgetreu neu aufgebaut werden.

Vorarbeiten starten bereits heuer. Das Bundesdenkmalamt ist einbezogen. Gerechnet wird mit Gesamtkosten in Höhe von zwölf Millionen Euro. Ein Beschluss im Wiener Gemeinderat ist noch nötig. "Die Sanierung dieses historischen Denkmals sichert den Betrieb für künftige Generationen und bewahrt damit eine kühle Oase für die Wienerinnen und Wiener und eine touristische Attraktion mitten in der Stadt", wurde Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) zitiert. Der Brunnen wurde von Antonio Gabrielli errichtet. Am 24. Oktober 1873 schoss erstmals eine Fontäne in die Höhe.