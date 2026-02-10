125-Kilo-Fliegerbombe gefunden - Bewohner evakuiert

Eine rund 125 Kilogramm schwere Fliegerbombe ist Dienstagvormittag bei Grabungsarbeiten in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) gefunden worden.

Daraufhin wurde ein Sperrkreis im Umfang von 200 Metern rund um den Fundort eingerichtet, sagte ein Polizeisprecher zur APA.

Bewohner evakuiert

Einige hundert Personen aus angrenzenden Wohnhäusern und Betrieben wurden sicherheitshalber evakuiert. Der Entminungsdienst wurde demnächst an Ort und Stelle erwartet.

In Nähe vom Bahnhof

Während der Arbeiten werde der Sperrkreis kurzzeitig auf rund 400 Meter erweitert werden, hieß es. Die Fliegerbombe war gegen 9.30 Uhr in der Weinfeldgasse im Westen der Stadt gefunden worden. Diese liegt nicht allzu weit vom Bahnhof in Hall entfernt.