Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Tirol
Der Entminungsdienst rückte an.
© Fotokerschi.at (Archivbild)

In Tirol

125-Kilo-Fliegerbombe gefunden - Bewohner evakuiert

10.02.26, 12:37
Teilen

Eine rund 125 Kilogramm schwere Fliegerbombe ist Dienstagvormittag bei Grabungsarbeiten in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) gefunden worden.  

Daraufhin wurde ein Sperrkreis im Umfang von 200 Metern rund um den Fundort eingerichtet, sagte ein Polizeisprecher zur APA.

Bewohner evakuiert 

Einige hundert Personen aus angrenzenden Wohnhäusern und Betrieben wurden sicherheitshalber evakuiert. Der Entminungsdienst wurde demnächst an Ort und Stelle erwartet.

In Nähe vom Bahnhof 

Während der Arbeiten werde der Sperrkreis kurzzeitig auf rund 400 Meter erweitert werden, hieß es. Die Fliegerbombe war gegen 9.30 Uhr in der Weinfeldgasse im Westen der Stadt gefunden worden. Diese liegt nicht allzu weit vom Bahnhof in Hall entfernt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen