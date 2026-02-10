Einbrecher verschanzte sich auf dem Dach

Der 30-Jährige wurde in der Dachgeschoß-Wohnung vorläufig festgenommen und auf freiem Fuß angezeigt.

Salzburg. Der mutmaßliche Einbrecher löste am Montagabend im Salzburger Stadtteil Lehen einen Großeinsatz der Polizei aus. Eine Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in der Strubergasse hatte die Exekutive verständigt, weil sie Geräusche im Dachboden gehört hatte. Beim Eintreffen beobachteten die Einsatzkräfte einen Mann, der sich auf dem Dach verschanzt hatte. Wenig später nahmen sie in der Dachgeschoß-Wohnung einen 30-jährigen Salzburger fest, der tagsüber in drei Wohnungen des Hauses eingebrochen haben dürfte.

Großeinsatz im Salzburger Stadtteil Lehen. © ORF

Verdächtiger trat Türen ein

Weil die Lage zunächst nicht klar war, wurden zahlreiche Streifen und auch die "Schnelle Interventionsgruppe" (SIG) alarmiert, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. In der obersten Wohnung nahmen sie den Einbrecher fest.

Großeinsatz im Salzburger Stadtteil Lehen. © ORF

Der Mann dürfte am Montag im selben Haus noch in drei weitere Wohnungen eingebrochen haben, indem er die Wohnungstüren eintrat. Die Höhe des Schadens stand am Dienstag noch nicht fest. Der 30-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt.