Dschungelcamp 2026: Ariel explodiert, Gil taucht ab – Streit, Tränen und stille Kämpfe

Im Camp brodelt es: Ariel sorgt erneut mit provokanten Angriffen für Konflikte, Eva kämpft um Halt und Verständnis, während Patrick klare Grenzen zieht.

Im Dschungelcamp 2026 kochen die Emotionen weiter hoch – allen voran dank Ariel. Die Kandidatin sorgt erneut für Zickenzoff, als es um Gils Schlafplatz geht. Sie wollte das Bett verlegen, Gil weigerte sich – und Ariel explodierte verbal. Mit teils beleidigenden Angriffen gegen Patrick, Hardy und Gil brachte sie das Camp zum Brodeln. Patrick versucht ruhig zu kontern, Hardy verliert mehrmals die Geduld, und Gil bleibt kühl, während Ariel immer weiter hochfährt. „Du bist ein kranker Lügner!“, schleudert Ariel Gil entgegen. Dieser bleibt gefasst: „Du hast keine Ahnung, du warst nicht dabei. Es gibt eine Grenze.“

Unterdessen steht Eva massiv unter Druck. Wiederholt wird ihr unterstellt, sie mache sich an Patrick heran – Vorwürfe, die sie zutiefst verletzen. Trotz Versuchen von Hubert und Patrick, die Situation zu klären, fühlt sie sich missverstanden, gedemütigt und allein gelassen. Im Dschungeltelefon spricht sie offen über ihre Gefühle: „Ich habe mich sehr, sehr, sehr alleine gefühlt, sehr unwohl. Ich habe mich geschämt, lächerlich gefühlt.“

Patrick als starker Anker

Patrick hingegen zieht klare Konsequenzen. Er setzt Grenzen und zeigt, dass Konflikte im Camp nicht ungeahndet bleiben. Mit seiner ruhigen, aber bestimmten Art wirkt er wie ein Anker inmitten des brodelnden Dschungelchaos und vermittelt, dass Regeln und Respekt auch hier zählen.

Zwischen all dem Drama zeigen sich andere Kandidaten verletzlich: Umut erzählt von seinen eigenen Belastungen aus „Temptation Island VIP“ und versucht Eva zu trösten. Simone öffnet sich emotional über ihren verstorbenen Sohn Emilio und die übersinnlichen Erfahrungen, die sie bis heute begleiten.

Gils stiller Kampf

Und dann ist da noch Gil, der in der Dschungelprüfung „Dschungel-Argh!Quarium“ zeigt, dass stille Kämpfe genauso packend sein können wie verbale Auseinandersetzungen. Unter Wasser muss er zehn verschlossene Truhen öffnen, während Jadebarsche, Warane und sogar Wasserechsen um ihn herumtauchen. Mit Ruhe, Konzentration und Durchhaltevermögen holt er acht von zehn Sternen und beeindruckt die Mitbewohner – ein stiller Held zwischen Chaos und Eskalation.

Zwischen Streits, Tränen und stillen Prüfungen wird klar: Das Dschungelcamp 2026 ist ein Spannungsfeld aus Provokation, emotionaler Offenheit und körperlicher Herausforderung. Ariel liefert den Zickenstreit, Gil die Nervenstärke – und die Zuschauer bekommen Drama pur.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft täglich um 20:15 Uhr auf RTL und RTL+