Samsung
Rund 12 Mrd. im Q4

KI-Boom beschert Samsung historischen Rekordgewinn

29.01.26, 01:53 | Aktualisiert: 29.01.26, 12:18
Nachfrage und damit Preis für Computerchips rasant gestiegen. Betriebsgewinn des 4. Quartals 2025 verdreifacht.

Samsung Electronics hat im vierten Quartal 2025 einen historischen Rekordgewinn eingefahren. Südkoreas größtes Unternehmen weist in seinen aktuellen Geschäftszahlen einen Betriebsgewinn in Höhe von 20,1 Billionen Won (rund 11,8 Mrd. Euro) für den Zeitraum Oktober bis Dezember 2025 aus - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Verdreifachung. Zugleich ist es der größte Quartalsgewinn, den Samsung in seiner Unternehmensgeschichte je erzielen konnte.

Zahlen übertreffen Erwartungen

Die Zahlen übertrafen auch die bereits hohen Erwartungen des Marktes. So war eine unter Ökonomen durchgeführte Umfrage von Südkoreas amtlicher Nachrichtenagentur Yonhap von einem leicht niedrigeren Betriebsgewinn ausgegangen.

Die für den Halbleiter-Produzenten positive Entwicklung fußt vor allem auf dem anhaltenden Boom künstlicher Intelligenz, welcher die Nachfrage und auch die Preise für leistungsstarke Computerchips rasant in die Höhe getrieben hat. Samsung Electronics ist einer der weltweit führenden Produzenten für Computerchips.

