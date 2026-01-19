Sommerurlaub 2026: Frühbucher sichern sich jetzt die besten Preise

Früh buchen zahlt sich aus: Für den Sommerurlaub 2026 profitieren Reisende aktuell von besonders attraktiven Angeboten. An der türkischen Riviera, in Zypern und Dubai liegen die Preise teils bis zu 10 Prozent unter dem Vorjahr – bei gleichzeitig großer Auswahl an Hotels und Flügen.

Der aktuelle Preismonitor der Restplatzbörse bestätigt den Trend: Kurzentschlossene profitieren in diesem Sommer von gesunkenen Preisen. So ist zum Beispiel ein Aufenthalt auf Rhodos aktuell um bis zu 8% günstiger als im Jänner und Februar dieses Jahres, und auch Reisen nach Antalya kosten derzeit bis zu 4,3% weniger als noch zur Frühbucherzeit. Wer also kurzfristig eine Auszeit sucht, kann sich auf spannende und günstige Angebote freuen. „Die Möglichkeit, Last-Minute zu verreisen, bedeutet nicht nur Flexibilität, sondern auch Freiheit – die Freiheit, den Sommer genau dann zu genießen, wenn die Sonne am schönsten scheint, und das zu einem Preis, der vieles möglich macht“, erklärt Helmut Schönbacher, Geschäftsführer der Restplatzbörse.

© Restplatzbörse/Shutterstock

Frühbucher profitieren: Preise teilweise unter Vorjahresniveau

Eine erfreuliche Nachricht für Urlaubshungrige: In mehreren beliebten Reisedestinationen sind die Frühbucherpreise für 2026 aktuell günstiger als im Vorjahr. Besonders die türkische Riviera, Zypern und Dubai stechen hervor – hier liegen die Preise im Schnitt bis zu zehn Prozent unter dem Niveau des letzten Jahres.

Stabile Preise zeigen sich hingegen auf den griechischen Inseln sowie auf den Kanaren. Eine Ausnahme bildet Mallorca: Dort müssen Urlauber derzeit mit rund zehn Prozent höheren Preisen rechnen.

© Restplatzbörse/Shutterstock

Früh buchen lohnt sich – noch bis Ende Februar

Obwohl Last-Minute-Reisen weiterhin im Trend liegen, bietet die klassische Frühbucherphase bis Ende Februar besonders attraktive Rabatte. Reiseveranstalter senken in diesem Zeitraum gezielt die Preise, um frühzeitig Buchungen zu sichern.

Eine Analyse der Restplatzbörse zeigt jedoch auch: Diese anfänglichen Preisvorteile werden im Laufe der Saison oft durch die allgemeine Marktdynamik relativiert. In einzelnen Fällen wurden Frühbucherpreise im Sommer sogar nochmals unterboten. Dennoch bleibt das frühe Buchen für viele Reisende attraktiv.

Expertenstimme: Mehr Auswahl und Planungssicherheit

„Wer seinen Sommerurlaub früh plant, spart nicht nur bares Geld, sondern hat auch die größte Auswahl an Hotels und Flügen. Gerade für Familien und Vielreisende ist das ein echter Vorteil“, erklärt Helmut Schönbacher, Geschäftsführer der Restplatzbörse.

© Restplatzbörse/Shutterstock

Planungsvorsprung bringt Auswahlvorteile

Unabhängig von möglichen späteren Preisaktionen gilt: Urlauber mit Planungsvorsprung profitieren doppelt. Neben attraktiven Preisen sichern sie sich vor allem eine deutlich größere Auswahl an Unterkünften und Flugverbindungen.

Je näher die Hauptsaison rückt, desto knapper werden die Kapazitäten – insbesondere in beliebten Ferienregionen. Wer bereits jetzt weiß, wohin die Reise gehen soll, ist mit einer frühen Buchung bestens beraten.

Die besten Frühbucher-Angebote für den nächsten Sommer

Die folgenden Angebote warten aktuell auf all jene, die sich bereits jetzt einen Platz in der Sonne sichern möchten:

1 Woche Türkische Riviera, 4-Stern-Hotel, All Inclusive, inkl. Flug ab Wien für 2 Personen ab 1.300€

1 Woche Bulgarien, 4-Stern-Hotel, All Inclusive, inkl. Flug ab Wien für 2 Personen ab 1.170€

1 Woche auf Kos (Griechenland), 4-Stern-Hotel All Inclusive, inkl. Flug ab Wien für 2 Personen ab 2.000€

Mehr Angebote auf www.restplatzboerse.at

hier werden Sie sicher fündig.