Der nächste Dschungelcamp-Kandidat fliegt raus

Am zehnten Tag des Dschungelcamps ist die nächste Kandidatin rausgeflogen. Mirja du Mont hat die wenigsten Telefonstimmen der Zuschauer erhalten und muss somit das Camp verlassen.

Die Entscheidung war zwischen Stephen Dürr und Mirja du Mont. Moderator Jan Köppen sagte zu Dürr: "Gestern musstest du nicht zittern. Da haben genug Leute angerufen." Dürr meinte darauf: "Gezittert habe ich trotzdem." Vom Moderator erhielt er ein "vielleicht". Dürr antwortet: "Okay, ist angekommen."

Am Schluss waren nur noch Eva und Mirja offen. Eva hatte schon am neunten Tag ein "vielleicht" erhalten. Köppen erklärte: "Eine bleibt hier, und eine muss vielleicht gehen." Danach sagte er: "Eva, du bleibst. Mirja, du bist es vielleicht."

"Das hätte ich nie gedacht"

Um 22.29 Uhr verkündete Köppen die Entscheidung zwischen Dürr und Mirja. Zur Überraschung aller muss Mirja das Camp verlassen. Huber reagierte geschockt: "Das hätte ich nie gedacht." Auch Samira konnte die Entscheidung nicht glauben: "Ich kapiere gar nichts mehr."

Mirja nimmt das Ausscheiden sportlich: "Das macht gar nichts. Alles gut." Von den anderen Campern wurde sie umarmt und verabschiedet. Stephen nimmt dies als Warnung: "Schon wieder angezählt. Ich werde dann nacktbaden. Vielleicht hilft das."

"Endlich wieder in der Zivilisation zu sein"

Für Mirja heißt das Aus die Rückkehr in die echte Welt. Sie freut sich auf die erste Cola Zero nach dem Camp. Am Dschungeltelefon ist sich die Schauspielerin ehrlich: "Ich bin gar nicht überrascht. Ich freu mich. Ich kann jetzt essen, duschen und meine Kinder anrufen." Auf die Frage, worauf sie sich am meisten freut, antwortet sie: "Endlich wieder in der Zivilisation zu sein."

Mirja konnte im Camp sogar ihre Angst vor Kakerlaken überwinden. Ihr Begleitperson Sebastian zeigte sich besorgt: "Ich habe von den beiden gehört, die schon raus sind, dass es Mirja gar nicht so gut geht. Sie hatte Schlafprobleme."