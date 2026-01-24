Alles zu oe24VIP
"Hahaha, der is a Wauhnsinn!" Pariasek zuckt live im ORF aus
Was war denn das?

24.01.26, 12:57
Was war denn da im ORF los? Kurz vor dem Siegerinterview mit Giovanni Franzoni war ein lauter, herzhafter Lacher zu hören - von ORF-Anchorman Rainer Pariasek. 

Der ORF hat wohl ein wenig zu früh zu Rainer Pariasek geschaltet, ein lautes "Hahahahaha, der is a Wauhnsinn!" war über die ORF-Mikrofone zu hören.

Die gute Laune ging auch während des Interviews mit dem Kitzbühel-Sieger weiter, es gab die übliche "Congratulation" im Pariasek-typischen Englisch.

Dann wurde es aber noch emotional. Der Kitz-Champion gedachte seinem besten besten Freund Matteo Franzoso, der im September bei einem Trainignsunfall verstorben ist.

