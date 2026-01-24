Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
  5. Hahnenkammrennen in Kitzbühel
Giganten-Treffen in Kitz: Schwarzenegger von Zlatan genervt
© Screenshot / ORF

Star-Auflauf

Giganten-Treffen in Kitz: Schwarzenegger von Zlatan genervt

24.01.26, 12:28
Teilen

Im Rahmen des Hahnenkammrennen kam es zum brisanten Giganten-Treffen zwischen Arnold Schwarzenegger und Zlatan Ibrahimovic. 

Arnold Schwarzenegger gehört mittlerweile zu den Hahnenkamm-Rennen, wie die goldene Gams zum Sieger der legendärsten Abfahrt der Welt. Doch während der "Terminator" mit seiner unverkennbaren Art absoluter Kult ist und seit Jahren zum VIP-Auflauf im Monaco der Alpen gehört, macht ihm ein anderer Superstar mittlerweile Konkurrenz. 

Wie im Vorjahr kam auch heuer wieder Zlatan Ibrahimovic nach Österreich und ließ sich das Spektakel nicht entgehen. Während er im Vorjahr für seine Verhältnisse zurückhaltend war, fühlte er sich heuer schon wie pudelwohl. 2025 staunte "Zlatan" über die mutigen Ski-Asse, 2026 sonnte er sich bereits im Rampenlicht, ließ sich weder den Super-G noch die Abfahrt entgehen.

Gipfeltreffen auf VIP-Tribüne

Im Rahmen dessen kam es auch zum Giganten-Treffen auf der prall gefüllten VIP-Tribüne. Der unantastbare Zlatan suchte dabei die Nähe des unerschütterlichen "Terminator". Doch die steirische Eiche zeigte sich unbeeindruckt. 

Lesen Sie auch

Der Star-Kicker und seine Frau reichten Schwarzenegger die Hand, doch dieser erwiderte das Händeschütteln mehr als nur genervt und wollte sich weiter auf das Rennen konzentrieren, als ob er nicht wüsste, welch großartiger Fußballer ihm da gegenübersteht.

Doch wer Ibrahimovic kennt, weiß, dass ihm das nicht gefällt. Gut möglich, dass sich der Schwede nach dieser Begegnung nie wieder einen Schwarzenegger-Film anschauen wird.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden