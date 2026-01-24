Giganten-Treffen in Kitz: Schwarzenegger von Zlatan genervt

Im Rahmen des Hahnenkammrennen kam es zum brisanten Giganten-Treffen zwischen Arnold Schwarzenegger und Zlatan Ibrahimovic.

Arnold Schwarzenegger gehört mittlerweile zu den Hahnenkamm-Rennen, wie die goldene Gams zum Sieger der legendärsten Abfahrt der Welt. Doch während der "Terminator" mit seiner unverkennbaren Art absoluter Kult ist und seit Jahren zum VIP-Auflauf im Monaco der Alpen gehört, macht ihm ein anderer Superstar mittlerweile Konkurrenz.

Wie im Vorjahr kam auch heuer wieder Zlatan Ibrahimovic nach Österreich und ließ sich das Spektakel nicht entgehen. Während er im Vorjahr für seine Verhältnisse zurückhaltend war, fühlte er sich heuer schon wie pudelwohl. 2025 staunte "Zlatan" über die mutigen Ski-Asse, 2026 sonnte er sich bereits im Rampenlicht, ließ sich weder den Super-G noch die Abfahrt entgehen.

Gipfeltreffen auf VIP-Tribüne

Im Rahmen dessen kam es auch zum Giganten-Treffen auf der prall gefüllten VIP-Tribüne. Der unantastbare Zlatan suchte dabei die Nähe des unerschütterlichen "Terminator". Doch die steirische Eiche zeigte sich unbeeindruckt.

Der Star-Kicker und seine Frau reichten Schwarzenegger die Hand, doch dieser erwiderte das Händeschütteln mehr als nur genervt und wollte sich weiter auf das Rennen konzentrieren, als ob er nicht wüsste, welch großartiger Fußballer ihm da gegenübersteht.

Doch wer Ibrahimovic kennt, weiß, dass ihm das nicht gefällt. Gut möglich, dass sich der Schwede nach dieser Begegnung nie wieder einen Schwarzenegger-Film anschauen wird.