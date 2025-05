Arnold Schwarzenegger muss jährlich für Film-Flop zahlen

Arnold Schwarzenegger ist definitiv einer der erfolgreichsten und weltweit berühmtesten Österreicher. Doch nicht alles, was der ehemalige "Terminator" anfasst, glänzt wie Gold.

Heuer schaffte es Arnold Schwarzenegger erstmals in die Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt. Sein Vermögen wird auf etwa eine Milliarde Dollar geschätzt. Neben seinen legendären Hollywood-Auftritten hat er mit mehreren Investments schon lange ausgesorgt. Nächste Woche gastiert die "steirische Eiche" auch wieder in seiner Heimat. Bei der Klimaschutzkonferenz, Austrian World Summit, die jährlich in der Wiener Hofburg stattfindet, darf "Arnie" nicht fehlen.

Der siebenfache Mr. Olympia wagte 1968 den großen Schritt und wanderte in die USA aus und begann seine Hollywood-Karriere mit den Kult-Rollen als Hercules, Conan der Barbar und Terminator. Seit damals wurden insgesamt 60 Filme mit Schwarzenegger im Cast veröffentlicht. Doch nicht alle waren ein Erfolg.

Doch an einen ganz bestimmten Blockbuster erinnert sich Schwarzenegger bis heute noch jedes Jahr. Es ist nicht der Terminator, mit dem er weltweit den großen Durchbruch hatte. Auch nicht die Kult-Komödien Twins oder Junior, wo er mit Danny DeVito Millionen Menschen zum Lachen brachte.

Arnie muss nach Film-Flop jährlich zahlen

Ausgerechnet an einen Streifen, für den er enorm schlechte Kritiken kassierte und der als absoluter Mega-Flop in die Filmgeschichte eingeht, erinnert sich "Arnie" jedes Jahr aufs Neue. Denn dafür wird er 27 Jahre nach der Premiere immer noch zur Kassa gebeten.

Das Kuriose an der Geschichte: Schwarzenegger will das sogar. Es geht dabei um seine Rolle als Mr. Freeze im DC-Desaster Batman & Robin mit George Clooney als Fledermaus.

In einem Interview verrät der damalige Produzent Peter MacGregor-Scott, dass Schwarzenegger direkt bei den Entscheidungsträgern des Filmstudios vorstellig wurde, weil er seinen legendären Anzug unbedingt behalten wollte.

Eigener Vertrag für Arnie-Wunsch

Die Rolle bedeutete Schwarzenegger so viel, dass eigens ein Mietvertrag aufgesetzt wurde, der es ihm erlaubt, das besondere Requisit ein Leben lang zu behalten. Für den gebürtigen Österreicher bleibt der Film immer noch positiv in Erinnerung und der Anzug hat einen besonderen Platz, der von Arnie wie ein Schatz gehütet wird.

© Getty ×

Entsprechend ist es auch wenig überraschend, dass die Summe im vereinbarten Mietvertrag überschaubar ist. Denn während er für die Rolle als Mr. Freeze damals 30 Millionen Dollar kassierte, muss er für den Besitz des Kostüms jährlich nur 1 Euro zahlen.