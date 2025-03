Star Wars und Batman-Star mit 94 Jahren gestorben

Die legendäre Stimme des Imperators ist tot. Star-Wars-Star Clive Revill verlor mit 94 Jahren den Kampf gegen die schwere Demenz.

Sherman Oaks, Los Angeles – Die Filmwelt trauert um Clive Revill! Der charismatische Schauspieler, bekannt als Stimme des bösen Imperators Palpatine in "Star Wars: Das Imperium schlägt zurück" (1980), ist im Alter von 94 Jahren verstorben. Wie seine Tochter Kate dem Hollywood Reporter bestätigte, starb Revill bereits am 11. März in einem Pflegeheim in Sherman Oaks nach einem langen Kampf gegen Demenz.

Stimme des Imperators

Geboren 1930 in Wellington als Sohn einer Opernsängerin und eines Tischlers, stieg Revill zu einem der gefeiertsten Schauspieler seines Heimatlandes Neuseeland auf. Mit einer über sechzigjährigen Karriere begeisterte er auf der Bühne und vor der Kamera. Kultstatus erreichte er nicht nur als Palpatine, sondern auch durch Rollen in Klassikern wie dem "Transformers"-Film (1986), "Batman: The Animated Series" und "Star Trek: The Next Generation".

Anfang der 50er-Jahre begann sein steiler Aufstieg, als er während einer Tournee in Neuseeland auf die Ikone Laurence Olivier und dessen Frau Vivien Leigh traf. Ein Zufall, der seine Karriere für immer verändern sollte.