„Kannst stolz sein!“ Jubel über Ötzi-Tochter im ORF

Am Samstag moderierte Lisa-Marie Friedle mit ihrem Papa DJ Ötzi die ORF-Show „Zauberhafte Weihnacht“ Die Fans sind begeistert.

Gelungenes Moderations-Debüt für Lisa-Marie Friedle (23), die Tochter von DJ Ötz im ORF. Am Samstag begeisterte sie 435.000 ORF 2-Seher mit der stimmigen Christmas-Show „Zauberhafte Weihnacht im Land der Stillen Nacht“ Duett-Auftritt mit dem Papa (In The Ghetto) und eloquente Moderation für Top-Stars wie Hansi Hinterseer, Jürgen Drews oder den zweifachen ESC-Winner Johnny Logan inklusive.

© ORF/IP Media/Peter Kivograd

„Toll gemach,t" jubelten die Fans im Netz. Und „Sehr schön gewesen!“ sowie in Richtung Papa Gerry Friedle: „Du kannst sehr stolz auf deine wunderschöne Tochter sein“

Die Nervosität war Lisa-Marie, die im festlichen Dirndl eine auch modische Akzente setzte, freilich anzumerken. Zu Beginn der voraufgezeichneten Sendung wirkte sie noch etwas steif, doch mit Fortdauer der 119-minütigen Schlager-Show, bei der auch Melissa Naschenweng oder Andrea Berg punkteten, wurde sie immer souveräner.

Vor allem als ihr Papa beim Wiedersehen mit Jürgen Drews die Emotionen übermannten. „Da hat Lisa dann gemeint: Papa, dann übernehme ich die Moderation.‘ zeigte sich Ötzi doppelt stolz.