Heimliche Hochzeit für Schwarzenegger? "Schon verheiratet"

Im Rahmen der Filmfestspiele in Cannes soll der Star erste Details zur Trauung ausgeplaudert haben.

Nach knapp eineinhalb Jahren Verlobung scheint es nun ernst zu werden: Patrick Schwarzenegger (31) und seine Langzeitfreundin Abby Champion (28) stehen offenbar kurz vor dem Jawort. Erste Hinweise zur geplanten Trauung wurden nun bei einem Event in Cannes bekannt – direkt von der Braut in spe.

Das Paar machte seine Beziehung bereits 2016 offiziell. Im Dezember 2023 folgte dann die Verlobung. Doch der große Karrieresprung von Schwarzenegger, Sohn von Hollywood-Ikone Arnold Schwarzenegger (77), verzögerte die Hochzeitspläne. Für Dreharbeiten zur dritten Staffel der Erfolgsserie "The White Lotus" reiste der Schauspieler für sieben Monate nach Thailand – die Hochzeit musste vorerst auf Eis gelegt werden.

Hochzeits-Insider aus Cannes

Aktuell befinden sich die beiden in Cannes, wo sie am Rande der Filmfestspiele am Samstag, dem 17. Mai 2025, bei einer Strandparty von Nespresso und Ed Banger Records gesichtet wurden. Laut dem britischen Magazin Hello! war der Serienstar von Fans umringt – seine Verlobte Abby Champion zeigte sich dabei besonders herzlich und offen.

„Sie bot an, Fotos zu machen, als Fans auf Patrick zukamen, und erzählte ihnen, dass die Hochzeit bald stattfinden werde“, zitiert Hello! eine anonyme Quelle. Zudem habe sie bestätigt, dass die Trauung in den USA stattfinden wird. Später zog sich das Paar in den VIP-Bereich zurück. Die Quelle weiter: „Als sie einen Moment für sich hatten, sah Patrick total verliebt aus. Sie haben sich immer wieder geküsst.“





„Wir sind im Grunde schon verheiratet“

Bereits im Jänner 2025 hatte Schwarzenegger in einem Interview mit InStyle betont, dass für ihn und Abby kein Zeitdruck bestehe: „Wir sind seit zehn Jahren zusammen, also sind wir im Grunde genommen schon verheiratet. Zusammen sind wir bessere Menschen als allein. Ich habe das Gefühl, dass ich mit ihr die beste Version meiner selbst bin.“

Wann genau der große Tag stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Doch eines scheint sicher: Die beiden lassen sich von Hollywood-Trubel und Drehplänen nicht aus der Ruhe bringen – und genießen jeden gemeinsamen Moment.