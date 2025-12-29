Sebastian Kurz verrät seine Silvesterpläne und Vorsätze fürs neue Jahr

Der ehemalige Bundeskanzler hat einen Wunsch für den Jahreswechsel. Im Gespräch mit oe24 plaudert er diesen aus.

Sebastian Kurz gab im Gespräch mit oe24 Einblicke in seine persönlichen Pläne für Silvester. Anders als früher auf politischen Bühnen wird der Jahreswechsel für den ehemaligen Bundeskanzler ruhig und familiär ablaufen.

„Wir feiern mit den Kindern und hoffen, dass Konstantin bis nach Mitternacht durchhält“, verrät Kurz. Konstantin, sein älterer Sohn, kam im November 2021 zur Welt und ist mittlerweile ein quirliges Kleinkind. Sein jüngster Spross, Valentin, erblickte erst im Mai 2025 das Licht der Welt und ist noch zu klein, um den Jahreswechsel bewusst mitzuerleben. Für Kurz steht daher vor allem die Familienzeit im Vordergrund – mit Spiel, Spaß und den üblichen Aufgeregtheiten, die kleine Kinder an Silvester mit sich bringen.

Neujahrsvorsätze

Außerdem verrät Kurz gleich auch seinen Vorsatz für das neue Jahr: „Wie jedes Jahr weniger naschen und gesünder ernähren.“ Ein Vorsatz, der wohl vielen Österreichern bekannt vorkommt.

Für Kurz ist die Silvesterfeier also eine Kombination aus Entspannung, Familienzeit und kleinen persönlichen Zielen. Statt ausgelassener Partys und rauschender Feste setzt er auf Ruhe und Familie.