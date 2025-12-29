GNTM-Model Romina Palm: Schwerer Sturz und Operation in Österreich

Die fesche Deutsche stürzte gleich bei der ersten Abfahrt so heftig, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Auf Instagram nimmt sie ihre Follower mit und zeigt Humor.

Model Romina Palm (26) gibt Entwarnung aus dem Krankenhaus. Während eines Skiurlaubs in Österreich zog sie sich am zweiten Weihnachtsfeiertag bei ihrer ersten Abfahrt einen Kreuzbandriss zu, der jetzt erfolgreich operiert wurde.

Die Operation am vergangenen Sonntag verlief offenbar ohne Komplikationen. „Huhu kleines Zeichen – OP gut überstanden. Hab jetzt wieder ein Kreuzband!“, teilte die ehemalige „GNTM“-Teilnehmerin unmittelbar nach dem Eingriff mit ihren 1,3 Millionen Followern auf Instagram mit.





"Jetzt hab ich Angst"

In einem Video dokumentierte Palm den Zeitraum von einem Tag vor der Operation bis unmittelbar danach. Begleitend berichtete sie in ihren Instagram-Stories offen über ihre Gefühle: „Ich bin ehrlich… jetzt hab ich Angst“, schrieb sie unter ein Foto kurz vor dem Eingriff. In einem weiteren Clip erzählte sie: „Ich habe vor Angst gezittert, aber wurde von jedem total süß beruhigt.“

Da offenbar keine Vollnarkose zum Einsatz kam, konnte sie sogar Scherze mit dem behandelnden Arzt austauschen: „Mit dem Arzt hab ich noch paar Späße gemacht, während er in meinem Knie war“, erklärte die frischgebackene Mutter.





Bei Operation zugeschaut

Palm ging in einem weiteren Post noch ins Detail: „Hab mich doch dafür entschieden, zuzuschauen. Ich erspare euch die Aufnahmen. Falls ihr auch mal die Chance habt: macht das. Schaut zu. Ist gar nicht ekelig.“

Auch ihre kleine Tochter Hazel durfte bereits ihre Mama besuchen. Auf einem Foto ist zu sehen, wie Mutter und Kind im Krankenhausbett liebevoll zusammenliegen. Am Montag konnte Palm das Krankenhaus wieder verlassen und ist nun reisefähig. Zuvor jedoch hatte sie eine schmerzhafte Nacht hinter sich, wie sie in ihrer jüngsten Story schilderte. Die Schmerzen seien „gerade echt stark“ und auch „mental“ gehe es ihr „nicht blendend“. Unterstützung erhielt sie in dieser Zeit von ihrem Verlobten Christian Wolf (30), der die Nacht an ihrer Seite im Krankenhaus verbrachte, während Hazel bei den Großeltern blieb.





Vorahnung auf Instagram

Bereits vor dem Unfall hatte Palm in ihrer Instagram-Story zugegeben, „ganz schön Schiss“ vor ihrem Tag in den Bergen zu haben. Doch die Sorge war berechtigt: Schon nach wenigen Minuten kam es zum Sturz. „Es waren einfach zu viele Menschen auf der Piste“, berichtete Palm. Sofort habe sie gespürt, dass das Kreuzband gerissen sei – eine Erfahrung, die sie bereits vor zehn Jahren am anderen Bein gemacht hatte.

Nach der Einlieferung ins Krankenhaus zeigte sich das Model zunächst gefasst, später überwältigten sie jedoch die Emotionen. „Viele Pläne müssen sich jetzt ändern. Jetzt kommt sehr viel Physio auf mich zu“, gab sie zu. Außerdem sorge sie sich, dass sie ihrer kleinen Tochter Hazel momentan nicht die volle Aufmerksamkeit schenken könne.