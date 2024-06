× Ranking überrascht: In dieser Stadt gibt es das beste Essen der Welt

Das Magazin "Time Out" veröffentlichte die Liste der "20 besten Städte für Essen". Die Ergebnisse dazu, wo es das beste Essen der Welt gibt, könnte einige überraschen.

Wenn es um kulinarische Tipps geht, ist das Magazin "Time Out" stets eine zuverlässige Quelle. In einer kürzlich durchgeführten Umfrage, ermittelte das Magazin, das mittlerweile eine globale, rund sechzig Länder umfassende Plattform ist, wo Gerichte in guter Qualität zu vernünftigen Preisen aufgetischt werden. Doch für das Ranking setzten sie nicht auf Expertenmeinungen und Michelin-Sterne, sondern stattdessen auf die Bewertungen von Einheimischen. Denn wer könnte besser beurteilen, wie gut die Food-Szene einer Stadt ist, als diejenigen, die dort wohnen?

Für die Liste wurde jeweils nur die am besten bewertete Stadt eines Landes berücksichtigt. Danach wurden die "TimeOut“-Redakteure und Experten um Einschätzungen und Tipps gebeten. Laut des Magazins ergänzten sie ihre persönlichen Favoriten unter den Restaurants und gaben eine Einschätzung, was die Städte 2024 besonders interessant für Foodies macht. Ergebnis ist eine bunte und teils überraschende Liste, die, wie "Time Out" erklärt, "kulinarische Kultur rund um die Welt feiert".

Das beste Essen der Welt gibt es in...

© Getty Images ×

Neapel! Dass die Heimat der Pizza unter allen italienischen Städten am besten abschneidet, ist keine Überraschung. Aber auch gegen die internationale Konkurrenz konnte sich Neapel im Ranking dursetzten. Ein Grund dafür: Laut "Time Out" ist Neapel die günstigste Stadt für gutes Essen. Ein Stück Pizza Margherita gibt es hier bereits ab 1 Euro. Die beste Margherita (wenn auch etwas teurer) gibt es laut den Autoren in der Pizzeria Santa Maradona im quirligen Quartieri Spagnoli.

Johannesburg in Südafrika landet auf Platz 2

© Getty Images ×

Die Foodie-Metropole Südafrikas ist laut "Time Out" nicht Kapstadt, sondern Johannesburg. Ob äthiopische Cafés oder westafrikanische Imbisse, Johannesburg sei der ideale Ort, die vielfältige Küche des Kontinents zu entdecken. Zu den kulinarischen Köstlichkeiten zählt laut Umfrage das Kota Sandwich - ein ikonisches Streetfood aus ausgehöhltem Weißbrot gefüllt mit Wurst, Käse und Pommes , das seinen Ursprung in den Townships von Soweto hat. Wo man diese findet? Die "TimeOut"-Autoren empfehlen für kulinarische Erkundungstouren den Hippen Stadtteil Braamfontein.

Lima in Peru landet auf Platz 3

© Getty Images ×

Laut "Time Out" ist Lima das kulinarische Zentrum von Südamerika. Zu den kulinarischen Highlights der Stadt zählt das Nationalgetränk Pisco Sour (Traubenschnaps mit Limettensaft und Zuckersirup) und das Nationalgericht Ceviche. Die Einwohner Limas gaben gegenüber "TimeOut" auch das ebenfalls typische Gericht "Arroz con Polo" (Reis mit Hühnchen) als ihren Favoriten an – der klare Preis-Leistungs-Sieger.

Die Top-20 Food-Cities im Überblick

Neapel, Italien Johannesburg, Südafrika Lima, Peru Ho Chi Minh Stadt, Vietnam Peking, China Bangkok, Thailand Kuala Lumpur, Malaysia Mumbai, Indien Dubai, VAE Portland, Oregon, USA Liverpool, Großbritannien Medellín, Kolumbien Sevilla, Spanien Porto, Portugal Marrakech, Marokko Lyon, Frankreich Sydney, Australien Montreal, Kanada Osaka, Japan Kopenhagen, Dänemark

Wer gerne auf kulinarische Entdeckungstour geht und noch nach etwas Inspiration für die nächste Reise sucht, kann sich definitiv an dem Food-Ranking orientieren.