Der große (Pr)Eis-Vergleich: So viel kostet eine Eiskugel im Urlaub

Der Sommerurlaub wird immer teurer, das macht sich auch bei einer Kugel Eis bemerkbar. Wo Sie diesen Sommer günstig schlemmen können, und in welchem Urlaubsland das Eis am teuersten ist, verraten wir hier.

Ob beim Städtebummel, am Strand oder für eine stilvolle Abkühlung zwischendurch: Im Sommerurlaub darf das ein oder andere Gelato natürlich nicht fehlen. Doch um die ganze Familie mit unserem Lieblingsdessert auszustatten, müssen wir, je nach Urlaubsland, ganz schön tief in die Tasche greifen.

Wo ist das Eis am günstigsten? Die Sprachlernplattform "Preply" hat die Eispreise in 40 beliebten Urlaubsregionen in Europa untersucht. Verglichen wurden 200 Eissalons von der Algarve über die DACH-Region bis nach Zypern.

Hier ist das Eis am teuersten

Die teuerste Eiskugel Europas gibt es in Norwegen: Hier liegt der Preis pro Kugel bei 5,41 Euro. Direkt danach kommt die Schweiz, denn in Zürich liegt das Kugeleis bei 3,75 Euro pro Portion.

Etwas günstiger wird es im beliebten Urlaubsland Italien: In Rom fallen für eine Kugel Eis 3,62 Euro an. Am Gardasee sind es sogar nur 2,12 Euro. Spanien-Fans müssen in Andalusien tief in die Tasche greifen und 3,06 Euro pro Kugel zahlen, auf Mallorca sind es hingegen nur 2,84 Euro für ein Eis.

In Kroatien schlägt ein Eis mit 2,06 Euro zu Buche. Griechenland ist ähnlich teuer: Auf Kreta zahlen Sie 2,92 Euro für eine Kugel, auf Rhodos 2,54 Euro.

Hier ist das Eis am günstigsten

Das günstigste Eis findet man diesen Sommer an der Türkischen Riviera. Hier bekommt man eine Kugel Eis für im Schnitt 0,55 Euro. Die Eissalons an der türkischen Mittelmeerküste sind damit die einzigen in Europa, die eine Portion Eis für unter 1 Euro anbieten.

Auch in Albanien und Ungarn sind die Preise mit 1,03 und 1,22 Euro pro Kugel noch leistbar.

Eispreise in Österreich

In Tirol gibt es eine Eiskugel für 1,74 Euro zu haben. Etwas günstiger ist die Sommer-Erfrischung am Wörthersee, wo eine Portion 1,70 Euro kostet.