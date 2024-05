× Cremige Abkühlung: Die größten Eistrends 2024

Es geht mit großen Schritten Richtung Sommer und die meisten Eisdielen haben bereits geöffnet. Doch was liegt 2024 im Trend?

Die Sonne hat sich bereits von ihrer besten Seite gezeigt und das weckt bei vielen die Lust auf eine cremige Abkühlung. Auch wenn die beliebte Nascherei bei Alt und Jung nie aus der Mode kommt, unterliegen auch die kalten Kugeln vielen Trends. Das "Sigep Observatory" gibt jetzt einen Einblick in die aktuellen Daten und Trends der europäischen Gelato-Branche, die in manchen Bereichen überrascht.

Der Eis-Verbrauch steigt

© Adobe Stock ×

Eis erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Laut der Studie steigt der Gelato-Verbrauch in Europa stetig an, mit einem Anstieg zwischen drei und fünf Prozent in Spanien und sogar bis zu 12 Prozent in den Kunststädten Italiens. Allein in Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich wurden im Vorjahr insgesamt 2,2 Milliarden Gelatos verkauft. Für das Jahr 2024 prognostiziert das Circana-Institut einen weiteren Anstieg des Eiskonsums, da viele Menschen die kühle Erfrischung als erschwingliches Vergnügen in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten betrachten.

Ungewöhnliche Eissorten liegen im Trend

© Getty Images ×

Die altbekannten Klassiker, wie Nougat, Vanille und Schokolade sind nach wie vor beliebt, doch auch außergewöhnliche Eissorten erwarten uns in den Vitrinen. Für den Sommer 2024 verspricht Gelatiermeister Giancarlo Timballo, Präsident des Gelato World Cup, neue Geschmacksrichtungen, die lokale Traditionen widerspiegeln und mit regionalen Produkten arbeiten. Dabei stehen vor allem Himbeer- und Rosmarin-Gelato hoch im Kurs.

In Mannheim wird ab Sommer 2024 in einer Eisdiele auch weißes Schokoladeneis mit Spargel angeboten. Zu den neuen Geschmacksrichtungen gehören auch Bergamotte mit Curry und Wasabi.

Gesundes Schlemmen

Zu den größten Trends des Jahres zählt Eis mit geringerem Zuckergehalt, denn der Gesundheitsaspekt beim Kauf von Gelato wird immer wichtiger. Die Verbraucher:innen wünschen sich häufiger weniger süße dafür geschmacksintensivere Sorten.