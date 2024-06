× In diesem Urlaubsland ist Ihr Geld das Doppelte wert

Ein Sommerurlaub kann ganz schön teuer werden. Wo bekommt man also diesen Sommer am meisten für sein Geld?

Ein Euro ist im Ausland nicht gleich ein Euro. Denn je nach Land können Sie für denselben Betrag mal mehr und mal weniger kaufen. Die Kaufkraft des Euro wird durch Preisniveaus und Wechselkurse beeinflusst. Unterschiede gibt es allerdings auch innerhalb der Eurozone. Je höher die Kaufkraft des Euros im Ausland, desto mehr können Sie sich vor Ort leisten. Ein Kaufkraft-Vergleich des deutschen Bankenverbandes zeigt, wo Ihr Geld im Urlaub am meisten wert ist.

In der Türkei ist Ihr Geld mehr als das Doppelte wert

Diesen Sommer ist die Türkei ein Top-Urlaubsziel. Der Wertverlust der Lira bedeutet, dass Urlauber für jeden Euro mehr türkische Lira erhalten, was die gestiegenen Preise vollständig kompensiert. Dies führt dazu, dass österreichische Tourist:innen trotz Inflation oft immer noch günstiger Urlaub machen können als in allen anderen europäischen Urlaubsländern.

© Getty Images ×

In der Türkei bekommen Sie für Ihr Geld mehr als doppelt so viel wie in Österreich. Ein Euro hat in der Türkei einen Wert von 2,63 Euro. Zusätzlich können Touristen von Sonderangeboten und Rabatten profitieren, die von der türkischen Tourismusbranche angeboten werden, um den Besucherstrom aufrechtzuerhalten.

Turkish Airlines kommt der hohen Nachfrage in den Sommermonaten entgegen. Derzeit werden vier Direktflüge pro Tag / 28 Flüge pro Woche als Istanbul - Wien - Istanbul durchgeführt. Hinzu kommen ab 9. Juni zusätzliche Flüge ab Wien montags, mittwochs, donnerstags und sonntags um 22:50 Uhr, sowie Direktflüge Wien - Kayseri freitags vom 28. Juni bis 31. August und ab 29. Juni bis 1. September samstags Direktflüge Wien - Samsun. Auch vom Flughafen Salzburg werden zweimal täglich an fünf Tagen die Woche Direktflüge nach Istanbul angeboten.

Auch Polen und Ungarn sind Top-Urlaubsziele

Polen und Ungarn sind ebenfalls vergleichsweise günstig und landen auf Platz zwei und drei im Kaufkraft-Ranking. In Polen bekommen Sie für einen Euro Waren und Dienstleistungen, die bei uns 1,52 Euro kosten würden. In Ungarn sind Waren und Dienstleistungen im Vergleich dazu zwar etwas teurer, für österreichische Tourist:innen lohnt sich eine Reise dennoch. Denn hier lassen sich im Vergleich gut 40 Prozent sparen.

© Getty Images ×

Aber auch ein Sommerurlaub in Spanien (1,24 Euro), Portugal (1,22 Euro) und Griechenland (1,22 Euro) lohnt sich für den Geldbeutel allemal. Vorort spart man hier im Durchschnitt etwa 20 Prozent an Reisekosten.

In der Schweiz ist Ihr Geld am wenigsten wert

Deutlich teurer wird ein Urlaub in den skandinavischen Ländern, vor allem in Dänemark. Hier entspricht die Kaufkraft eines Euro nur etwa 78 Cent, daher müssen Sie gut 20 Prozent mehr an Kosten einplanen. Am teuersten ist ein Sommerurlaub jedoch in der Schweiz: Ein Euro hat hier nur einen Gegenwert von 61 Cent. Daher zahlen Sie vor Ort rund 40 Prozent mehr als bei einem Urlaub in Österreich.