× Last-Minute Sommerurlaub 2024: In diesen Ländern ist es noch günstig

In wenigen Wochen beginnen die Sommerferien, doch sie haben noch kein passendes Reiseziel gefunden? An folgenden Reisezielen bekommen Sie viel Urlaub für wenig Geld.

Von Jahr zu Jahr wird der Sommerurlaub immer teurer und viele Menschen haben heuer noch weniger Geld zur Verfügung. Viele Angebote sind zudem schon ausgebucht und ein Schnäppchen zu ergattern, wird immer schwieriger. Zum Glück gibt es aber noch einige Reiseziele mit tollen Last-Minute-Angeboten und beeindruckenden Landschaften.

Die günstigsten Reiseziele für den Sommer 2024

Polen

Beeindruckende Altstädte, eine aufregende Kulturszene und unberührte Landschaften: Bei einem Urlaub in Polen können Sie besonders viel erleben. Vor allem die polnische Ostseeküste ist noch ein echter Geheimtipp. Die Nordseite lädt mit schönen Sandstränden zum Entspannen ein, während auf der Südseite Windsurfing- und Kite-Fans ideale Bedingungen vorfinden. Unbedingt zu empfehlen ist auch ein Tagesausflug in den Slowinzischen Nationalpark, denn dort befinden sich Europas größte Wanderdünen. Besonders das Essen und Lebensmittel sind in Polen billiger und auch Unterkünfte können Sie schon für wenig Geld buchen.

Bulgarien

Bulgarien ist ein echtes Allzweck-Reiseziel und das osteuropäische Land hat weit mehr zu bieten als Party am Sonnenstrand. Auch mit der Familie lässt es sich entlang der Küste des schwarzen Meeres wunderbar entspannen und für Naturfans hat Bulgarien ebenfalls einiges zu bieten. Die atemberaubende Landschaft und das nahegelegene Rila-Gebirge laden zum Wandern ein und die zahlreichen Nationalparks begeistern mit vielseitiger Flora und Fauna. Ein weiteres Highlight ist die Hauptstadt Sofia, die nicht nur besonders sehenswert, sondern auch sehr günstig ist. Wer nach einem Last-Minute-Angebot Ausschau hält, sollte einen Blick auf Bulgarien werfen, denn der Balkanstaat zählt zu den preiswertesten Reisezielen in Europa mit unschlagbaren Flug- und Hotelpreisen.

Türkei

© Getty Images ×

Die Türkei ist definitiv ein Reiseziel, das Ihnen alles bieten kann, was Sie wollen: Vom günstigen All-Inclusive Strandurlaub bis hin zum Städtetrip in einer der spannendsten Metropolen, die Sie in Europa besuchen können. Die türkische Riviera und Ägäis zählen zu den Top-Regionen für einen preiswerten Badeurlaub mit ellenlangen Stränden und glitzerndem Meer. Ein ganz besonderes Highlight sind die Felsformationen und Höhlensiedlungen, die Sie in Kappadokien mit einem Balkon erkunden können. In den letzten Jahren ist das Preisniveau in der Türkei noch mal gesunken und es warten viele Last-Minute-Angebote auf Sie, bei denen Sie ein Schnäppchen ergattern können.