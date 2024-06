× Statt Dubrovnik und Split: Fünf kroatische Küstenorte, die nicht überlaufen sind

Mit seiner knapp 6000 Kilometer langen Küste (inklusive Inseln) ist Kroatien ein wahres Badeparadies. An Dubrovnik und Split führt im Sommer zwar kein Weg vorbei, doch das ist längst nicht alles! Wir stellen fünf Küstenorte vor, die mindestens genauso schön sind, aber weniger überlaufen.

Wer Urlaub in Kroatien macht, kommt am Meer eigentlich nicht vorbei. Neben den Stränden gibt es an der Adria auch etliche Küstenorte. Doch an der schönen Küste Kroatiens kann es im Sommer auch ganz schön voll werden. Nicht nur historische Altstädte, sondern auch Badeorte locken Touristen in den Sommermonaten an. Die kroatische Adriaküste gehört seit Jahren zu den überfülltesten Touristenregionen Europas. In der Hafenstadt Dubrovnik kommen im Sommer 36 Touristen auf einen Einwohner. Spätestens seit dem Serienhit "Game of Thrones" ist die Altstadt von Dubrovnik ein Touristenmagnet, Split ist mit dem Diokletianspalast immer schon beliebt unter Reisenden gewesen. Wer lieber etwas ungestörter von großen Besucherandrängen seinen Urlaub verbringen will, findet dennoch einige Küstenorte in Kroatien, die weniger überlaufen sind.

Poreč auf der Halbinsel Istrien

© Getty Images ×

Die Halbinsel Istrien ist eine beliebte Touristenregion. Sie beeindruckt mit zahlreichen kleinen Städten und Küstendörfern, die wunderschöne Altstädte besitzen, wie zum Beispiel Pula oder Rovinj. Auch Poreč, etwas weiter nördlich auf der Halbinsel gelegen, gehört dazu. Die Stadt kann auf eine jahrhundertealte Geschichte zurückblicken, die sich unter anderem durch antike Straßennamen wie Decumanus und Cardo maximus zeigt, die bis heute erhalten sind. Zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten von Poreč gehört die Euphrasius-Basilika, die sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Die Altstadt hat außerdem einen Stadtstrand, das Gradsko Kupaliste, der etwa einen Kilometer südlich liegt.

Lovran an der Kvaner Bucht

© Getty Images ×

Ebenfalls auf der Halbinsel Istrien liegt der Ort Lovran an der Kvarner Bucht. Lovran gilt als die älteste Siedlung an der Riviera und die Altstadt ist denkmalgeschützt. Besonders beliebt ist die zehn Kilometerlange Küstenpromenade Lungomare, die einen spektakulären Blick auf das Meer und die historischen Villen bietet. In der Nähe von Lovran befindet sich mit Medveja zudem einer der schönsten Strände Kroatiens. Badegäste erfreuen sich an dem kristallklaren Wasser entlang des langgezogenen Kiesstrandes.

Trogir in Dalmatien

© Getty Images ×

30 Kilometer von Split entfernt befindet sich ein weiteres Adria-Juwel. Die mittelalterliche Altstadt von Trogir ist von Römern und Venezianern geprägt und wurde einst mit einem Kanal vom Festland abgetrennt und ist nunmehr über eine Steinbrücke zu erreichen. In den verwinkelten Gassen der Stadt finden sich zahlreiche Kirchen, Paläste und Bürgerhäuser. Für Bade-Fans gibt es zudem die beiden Stadtstrände Medena und Pantan sowie die Küstenabschnitte der vorgelagerten Insel Ciovo.

Bol auf der Insel Brac

© Getty Images ×

Auf der Südseite der Insel Brac, die mit der Fähre von Split aus erreichbar ist, liegt der Ort Bol. Besonders bekannt ist Bol durch seinen Strand "Zlatni Rat" oder "Goldenes Horn". Der Strand ist eine etwa 500 Meter ins Meer hinausragende Landzunge mit einem idyllischen Pinienwald in der Mitte. Aber Bol lockt auch mit bemerkenswertesten Sehenswürdigkeiten, etwa das Dominikanerkloster und das barocke Sommerpalais Loza. In der Nähe befindet sich auch die Drachenhöhle "Zmajeva Spilja", deren Wände im 16. Jahrhundert von Mönchen, die dort Schutz suchten, bemalt wurden.

Ston auf der Halbinsel Pelješac

© Getty Images ×

Pelješac, die nach Istrien zweitgrößte kroatische Halbinsel, liegt in der Region Dalmatien. Pelješac kann entweder mit der Fähre oder über die Anschlussstelle am Festland erreicht werden. Dank der 2022 fertiggestellten Pelješac-Brücke können Autofahrer nun auch die Halbinsel erreichen, ohne Bosnien durchqueren zu müssen.

Ein besonders sehenswerter, aber noch eher unbekannter Ort ist das Dorf Ston. Das Dorf, dessen Geschichte bis ins 14. Jahrhundert zurückreicht, war aufgrund seiner Salzgärten von großer Bedeutung. Auch der Weinanbau spielt eine wichtige Rolle. Besucher von Ston sollten unbedingt eines der Restaurants ausprobieren, da das Dorf für seine köstlichen Muscheln und Austern bekannt ist.