× Besser als jede Klimaanlage: Diese Pflanzen sollte jeder zuhause haben

Der Sommer ist noch lange nicht vorbei! In den kommenden Tagen klettert das Thermostat wieder über die 30 Grad. Für ein angenehmes Raumklima sorgen nicht nur Klimaanlage und Ventilator. Auch Pflanzen kühlen die eigenen vier Wände, wenn es draußen unerträglich heiß ist.

Zimmerpflanzen bringen nicht nur Farbe in unser Zuhause, sondern helfen im Sommer auch dabei, die Räume angenehm kühl zu halten. Durch ihre Transpiration erhöhen sie die Luftfeuchtigkeit, was eine natürliche Kühlung zur Folge hat. Zudem können Pflanzen und die Erde in ihren Töpfen Wärme absorbieren und speichern, wodurch die Wärme langsamer an die Umgebung abgegeben wird. Das führt dazu, dass die Raumtemperatur weniger stark ansteigt. Größere Pflanzen bieten zusätzlich Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung und spenden Schatten, wodurch die Erwärmung der Innenräume verringert wird. Darüber hinaus verbessern Zimmerpflanzen die Luftzirkulation, indem sie den Raum strukturieren und Luftströmungen lenken, was zu einer gleichmäßigeren Verteilung der kühlen Luft beiträgt.

© Getty Images ×

Mit Zimmerpflanzen Wohnung kühlen: Das müssen Sie beachten

Durch die richtige Platzierung und Pflege Ihrer Zimmerpflanzen verbessern Sie nicht nur die Luftqualität, sondern tragen auch zur Kühlung Ihrer Wohnung bei:

Platzieren Sie die Pflanzen dafür in der Nähe von sonnigen Fenstern, um die direkte Sonneneinstrahlung zu reduzieren und Schatten zu spenden. Erwägen Sie auch die Installation von vertikalen Gärten oder Pflanzenwänden. Diese bieten auf kleinem Raum Platz für viele Pflanzen und wirken wie eine natürliche Klimaanlage. Achten Sie darauf, Ihre Pflanzen regelmäßig zu gießen, um die Transpiration zu fördern. Vermeiden Sie jedoch Staunässe, um Wurzelfäule vorzubeugen.

© Getty Images ×

Diese Pflanzen sorgen für ein angenehmes Raumklima

Besonders empfehlenswert sind:

Einblatt (Spathiphyllum spec.): Diese pflegeleichte Pflanze entfernt Schadstoffe wie Benzol, Formaldehyd, Trichlorethylen, Xylol und Ammoniak. Sie gedeiht auch bei wenig Licht.

Bogenhanf (Sansevieria trifasciata): Auch bekannt als Schwiegermutterzunge, filtert er Formaldehyd, Xylol, Toluol, Benzol und Trichlorethylen. Er ist extrem robust und überlebt selbst in schattigen Ecken.

Efeu (Hedera helix): Dieser pflegeleichte Kletterer entfernt Formaldehyd, Benzol, Xylol und Toluol und kommt auch mit wenig Licht gut zurecht.

Aloe Vera: Sie filtert Formaldehyd und Benzol aus der Luft. Aloe Vera benötigt viel Licht, ist pflegeleicht und hat zusätzlich heilende Eigenschaften.

Gummibaum (Ficus elastica): Diese Pflanze entfernt Formaldehyd aus der Luft. Der Gummibaum braucht mittel bis viel Licht und eine moderate Pflege.

Grünlilie (Chlorophytum comosum): Diese unkomplizierte Pflanze filtert Formaldehyd, Xylol und Benzol und wächst auch in schattigen Bereichen problemlos.

Bambuspalme (Chamaedorea seifrizii): Sie entfernt Formaldehyd, Benzol und Trichlorethylen. Die Bambuspalme kommt mit mittelmäßigem Licht und moderater Pflege gut zurecht.

Areca-Palme (Dypsis lutescens): Diese Palme filtert Xylol und Toluol aus der Luft. Sie benötigt helles, indirektes Licht und regelmäßige Wassergaben.

Drachenbaum (Dracaena marginata): Er entfernt Benzol, Formaldehyd, Trichlorethylen und Xylol und gedeiht bei mäßigem Licht und regelmäßiger Bewässerung.

© Getty Images ×

So überstehen wir die Hitzewelle auch ganz ohne teure Klimageräte!