× Warum Sie Ihre Pflanzen trotz Regen gießen sollten

Bisher war der August hierzulande heiß und trocken. In den letzten Tagen fielen nun Rekordmengen an Regen, der viele Orte überflutete. Warum Sie das Blumengießen deswegen trotzdem nicht weglassen sollten.

Deshalb sollten Sie Pflanzen auch nach einem Regen gießen

Auch wenn es in Strömen regnet, kann es sein, dass das Wasser bei den Pflanzen gar nicht ankommt. Vor allem bei Pflanzen mit großen Blättern wird der Regen oftmals durch diese abgefangen und kein Wasser dringt auf den Boden. Somit bleibt der Boden unterhalb der Pflanze trocken und die Wurzeln ebenso. Vor allem wenn es in den Wochen davor sehr trocken und heiß war, sollten Sie trotz Regen zur Gießkanne oder zum Gartenschlauch greifen. Rhododendren und Buchsbäume lassen das Wasser beispielsweise nur schwer zu den Wurzeln vordringen.

Topfpflanzen nicht vergessen!

Auch Kübelpflanzen sollten Sie nach dem Regen gießen. Aus optischen Gründen werden die Töpfe oft so gewählt, dass die Pflanze leicht überhängt. Befindet sich die Pflanze schon länger in dem Gefäß hängen also die Zweige meist stark über dem Topf. Das Regenwasser benetzt somit nur die Blätter und perlt zum Boden hin ab. Die Erde im Kübel wird dabei oftmals lediglich feucht. Auch wenn es etwas skurril aussehen mag, nach einem Regenschauer den Garten zu gießen, ist das notwendig um den Wasserhaushalt der Pflanzen sicherzustellen. Dann können auch die Wurzeln, die in einer Tiefe von etwa 15 Zentimetern liegen, erreicht werden.

Sollte auch der Rasen gegossen werden?

Auch Rasenflächen brauchen ausreichend Wasser, damit die Grashalme in sattem Grün erstrahlen. Ob Sie Ihren Rasen auch nach einem Regenschauer gießen müssen, kommt auf die Intensität an. Die Faustregel besagt, dass ein paar Zentimeter des Erdreichs durchfeuchtet sein müssen, damit der Rasen gut gedeihen kann. Ein einfacher, kurzer Regenschauer reicht dafür nicht aus. Hat es kräftig geregnet, müssen Sie nicht direkt wieder im Garten stehen und sprengen.

Wer auf Nummer sicher gehen will, kann eine Fingerprobe durchführen. Dafür steckt man einen Finger einen bis drei Zentimeter tief in die Erde. Wenn sich diese feucht anfühlt, kann man das Gießen auch einmal ausfallen lassen. Auch ein einfacher Regenmesser im Gartenbeet reicht aus, um das abgeregnete Wasser zu messen und abzuschätzen, ob vielleicht zusätzlich bewässert werden sollte.