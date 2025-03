Trump-Verteidigungsminister: "Sind auf Krieg mit China vorbereitet"

Verteidigungsminister Pete Hegseth reagierte auf Chinas bedrohende Kampfansage an die USA. Der Handelskrieg zwischen den Mächten scheint Richtung Eskalation zu gehen.

In der Sendung Fox & Friends am Mittwochmorgen behauptete der Pentagon-Chef, die USA seien „bereit“, in einen Krieg mit China zu ziehen. Denn Hegseth äußerte sich auf eine Frage zu einem Beitrag der chinesischen Botschaft in den USA auf X.

Am späten Dienstag schrieb der Account der Botschaft X auf X „Wenn die USA Krieg wollen, sei es ein Zollkrieg, ein Handelskrieg oder irgendeine andere Art von Krieg, sind wir bereit, bis zum Ende zu kämpfen“.

"Auf einen Krieg vorbereiten"

Daraufhin schoss Hegseth schließlich zurück. "Nun, wir sind bereit. Diejenigen, die sich nach Frieden sehnen, müssen sich auf einen Krieg vorbereiten“, antwortete der 44-Jährige bei Fox & Friends. Hegseth sagte auch: "deshalb bauen wir unser Militär wieder auf“.

Wenn wir einen Krieg mit den Chinesen oder anderen verhindern wollen, müssen wir stark sein, und dieser Präsident weiß, dass Frieden durch Stärke entsteht“, so Hegseth weiter. Während die beiden Länder den Handelskrieg und den Krieg der Worte schnell eskalieren ließen, argumentierte Hegseth, dass Trump eine „großartige Beziehung“ zum chinesischen Präsidenten Xi Jinping habe.

"Brauchen Verteidigungsausgaben"

Er sagte, wo die beiden Länder zusammenarbeiten können, werden sie es auch tun, und der Präsident sucht nach Frieden und Möglichkeiten. "Aber meine Aufgabe als Verteidigungsminister ist es, dafür zu sorgen, dass wir bereit sind. Wir brauchen die Verteidigungsausgaben, die Fähigkeiten, die Waffen und die Haltung im indopazifischen Raum, auf die wir uns sehr konzentrieren“, sagte Hegseth.

China ist nach den USA das Land mit den zweithöchsten Militärausgaben und verfügt über die größte Marine der Welt. Gleichzeitig ist der Handelskrieg zwischen den beiden Ländern in dieser Woche dramatisch eskaliert, nachdem Trump in dieser Woche die von ihm verhängten Zölle auf chinesische Importe auf 20 Prozent verdoppelt hat.