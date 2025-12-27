Valencia-Coach und drei Kinder bei Schiffsunglück gestorben

In Indonesien sind am Freitag der spanische Fußballtrainer Fernando Martín Carreras und drei seiner Kinder bei einem Schiffsunglück ertrunken. Er betreute die zweite Frauenmannschaft von FC Valencia.

Die schreckliche Nachricht bestätigte Carreras" Schwiegervater Enrique Ortuño am Samstag der Nachrichtenagentur "EFE". Seine Ehefrau und eine Tochter haben das Schiffsunglück überlebt.

Der FC Valencia hat auch eine Stellungnahme veröffentlicht. Der Verein trauert um den Verlust: "Der FC Valencia ist zutiefst betroffen vom Tod von Fernando Martín, Trainer der zweiten Frauenmannschaft des FC Valencia, und drei seiner Kinder bei einem tragischen Bootsunfall in Indonesien, wie die örtlichen Behörden bestätigten."

Motorschaden führte zum Kentern

Das Schiffsunglück passierte in der Nähe der Insel Padar, östlich von Bali. Auf dem Touristenboot sollen sich zum Unglückszeitpunkt elf Menschen befunden haben, so lokale Medienberichte. Der starke Wellengang (bis zu 1,5 Meter hoch) soll zu einer Panne geführt haben. Dabei soll es zu einem Motorschaden gekommen sein.

Laut Behördenangaben sei das Boot gegen 20:30 Uhr Ortszeit gekentert. Vier Personen, Carreras und seine drei Kinder, sollen dabei ertrunken sein. Die anderen Personen konnten noch gerettet werden.

"Meine Tochter und meine Enkelin wurden aus dem Boot geschleudert"

Enrique Ortuño schildert "EFE": "Meine Tochter und meine Enkelin wurden aus dem Boot geschleudert, weil sie sich auf höherem Gelände befanden. Sie fielen ins Meer und wurden gerettet, aber meine drei Enkelkinder und mein Schwiegersohn waren vermutlich im Boot eingeschlossen, das auseinanderbrach und schnell sank."

Carreras spielte in seiner aktiven Laufbahn hauptsächlich in der Region Valencia. Nach seiner Spielerkarriere wurde der 44-Jährige Trainer.