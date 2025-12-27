Alles zu oe24VIP
Weihnachtsessen
© Getty Images (Symbolbild)

An Kuchenstück

47-Jähriger erstickte bei Weihnachtsessen

27.12.25, 11:49
Ein Kuchenstück mit Mandarine blieb im Hals stecken und blockierte die Atemwege.

Turin. In der italienischen Stadt Turin ist ein Mann bei einem Weihnachtsessen mit der Familie beim Dessert erstickt, wahrscheinlich an einem Bissen des traditionellen italienischen Weihnachtskuchens Panettone. Das Kuchenstück und auch ein Stück Mandarine hätten offensichtlich seine Atemwege blockiert, berichten zahlreiche italienische Medien.

Unter anderem der italienischen Nachrichtenagentur Adnkronos zufolge bestätigte ein Gerichtsmediziner, dass der Tod durch ein Stück Panettone und ein Stück Mandarine verursacht wurde. Die Familienmitglieder hätten sofort die Rettungskräfte alarmiert, die binnen weniger Minuten eingetroffen seien, schreiben Medien, die teils auch den Namen und Fotos des Gestorbenen veröffentlichten. Dem 47-Jährigen sei jedoch nicht mehr zu helfen gewesen.

In den sozialen Medien nahmen viele Menschen Anteil - und bezogen sich auf einen Facebook-Eintrag, der dem Bruder des Gestorbenen zugeschrieben wird. "Du wirst immer in unseren Herzen bleiben", schreibt dieser demnach auf Facebook.

