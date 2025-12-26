Touristen-Hotspot verwandelt sich zu Weihnachten zur "Horrorshow"

Viele Orte in Italien leiden unter den Massen an Touristen. In Neapel sorgen sie sogar für einen absoluten Ausnahmezustand.

In den sozialen Medien kursiert derzeit ein Video aus Neapel. Darauf zu sehen sind Menschenmassen in einer engen und kleinen Straße in der italienischen Metropole. Hunderte Menschen bewegen sich eng an eng in der Gasse. Offenbar strömten Tausende in der Vorweihnachtszeit nach Neapel.

Viele Nutzer bezeichnen die Situation als "ein Alptraum" oder "Horrorshow". Ein Nutzer vergleicht es mit Schafsherden.

Beliebte Gasse

Die Touristen wollten vor allem die berühmte Krippenstraße San Gregorio Armeno besuchen. Dort befinden sich traditionell die Geschäfte der Krippen-Produzenten. Die Hersteller zeigen in den Auslagen ihre wunderschön geschnitzten Figuren und locken somit die Touristenmassen an.

Die Tageszeitung "il Messaggero" kommentiert das Problem: "Doch das magische Erlebnis verwandelt sich schnell in einen Albtraum." Dank der Massen an Urlaubern ist die Straße unpassierbar. Der Massenandrang ist schon seit Jahren ein Problem.

"Der Zugang muss auch aus Sicherheitsgründen eingeschränkt werden"

Im Dezember 2024 kursierten ähnliche Bilder aus Neapel und sorgten schon damals für einen großen Aufschrei. Das neue Video wurde Anfang Dezember 2025 aufgenommen. Ein Anwohner fordert in den Kommentaren: "Der Zugang muss auch aus Sicherheitsgründen eingeschränkt werden."

Der Menschenandrang wird für die Anwohner zu einem gigantischen Problem. Eine Frau aus Neapel erklärt gegenüber dem Portal "VD": "In der Weihnachtszeit führen die Menschen-Massen zu echten Sicherheitsproblemen."

Die Menschenmasse ist teils so groß, dass man in den Straßen einfach stecken bleibt. Laut eigenen Angaben hat sie für einen kurzen Einkauf 40 Minuten gebraucht. Die Frau hat regelrecht Angst und will manchmal nicht das Haus verlassen.