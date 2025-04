Skurril, bequem und definitiv ein Hingucker: Der neueste Schuhtrend des Sommers sorgt für verwirrte Blicke – und überraschend viel Bequemlichkeit. Eine Kombination, mit der wohl niemand gerechnet hat…

Man dachte, man hätte in der Mode schon alles gesehen. Crocs mit Absatz? Check. Jeans mit eingebautem Rock? Gesehen. Handtaschen, die aussehen wie eine Portion Spaghetti oder eine Taube auf Abwegen? Auch das gibt’s. Und doch schafft es die Fashionwelt immer wieder, uns ein “Hä?!” zu entlocken.

Das ist wohl der skurrilste Schuhtrend des Sommers

Der neueste Trend am Schuhhimmel hört (noch) auf keinen festen Namen – aber was da diesen Sommer auf den Straßen (und Laufstegen) auftaucht, ist eine ziemlich wilde Fusion: Sneakers treffen Ballerinas. Oder anders gesagt: Sport trifft Spitzentanz. Jogginghose trifft Opernball. Bequemlichkeit trifft Ballettromantik.

Die einen sagen „endlich mal ein flacher Schuh, der nicht aussieht wie ein Turnschuh“, die anderen schauen irritiert und fragen sich, ob das da an den Füßen ein Designfehler oder eine Designentscheidung war.

Sneakerinas? Ballekers? Irgendwas dazwischen.

Optisch ist diese Liaison erstmal... ungewohnt. Vor allem für alle, die beim Blick auf ihre Schuhe keine Identitätskrise wollen. Sind das jetzt sportliche Ballerinas? Oder elegante Sneakers? Wer weiß das schon so genau. Sicher ist: Der erste Blick verwirrt. Der zweite fasziniert. Und der dritte... könnte zur Kaufentscheidung führen. Denn in einer Welt, in der es ernsthaft Clutches in Form von Croissants gibt, ist so ein hybrider Sommerschuh fast schon solide.

Bequem? Oh ja. Und das zählt.

Was der Sneakerballerina – oder wie auch immer man das Chamäleon nennen will – auf jeden Fall für sich verbuchen kann: Er ist bequem. Kein High Heel-Gehumpel, kein Plattfuß-Gefühl wie in klassischen Ballerinas. Die weiche Sohle eines Sneakers, kombiniert mit der luftigen Eleganz eines Ballerinas – klingt gar nicht mehr so verkehrt, oder?