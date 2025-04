Fashion-Trend "Butter Yellow": Wem steht die Trendfarbe wirklich?

Butter Yellow erobert die Modewelt – doch steht die Trendfarbe wirklich jedem? Sie ist sanft, elegant und löst dunkle Töne wie Bordeaux und Grau ab.

Butter Yellow ist aktuell überall: auf Instagram, in den Schaufenstern der Modeketten, in Wohnmagazinen – und vermutlich auch in Ihrem Online-Warenkorb. Die sanfte, cremige Nuance hat sich an die Spitze der Trendfarben geschlichen und verdrängt nun Bordeaux und Grau aus unseren Kleiderschränken.

Doch vielleicht kennen Sie das: Sie stehen vor dem Spiegel, halten sich das zartgelbe Oberteil vor und ... irgendwie springt der Funke nicht über? Keine Sorge, Sie sind nicht allein! Die Farbe strahlt Wärme und Leichtigkeit aus, wirkt sanft, weich und elegant zurückhaltend. Sie ist das modische Pendant zu einem Sonnenaufgang im Frühling oder einem frisch gebackenen Croissant – dezent, aber mit einer Prise luxuriöser Gemütlichkeit. Dennoch stellt sich die Frage: Steht dieser zarte Farbton wirklich jedem?

Butter Yellow für alle? Ein Blick auf die Farbtypen

Nach ein wenig Recherche wird klar: Ja, Butter Yellow kann tatsächlich jedem Hauttyp stehen! Allerdings hängt es von der Nuance und dem eigenen Hautunterton ab, wie gut die Farbe zur Geltung kommt.

Warme Hautuntertöne (Frühling- und Herbsttypen) profitieren am meisten von Butter Yellow. Der sanfte Goldhauch der Farbe unterstreicht die natürliche Wärme ihres Teints und sorgt für einen gesunden Glow.

Kühlere Hautuntertöne (Sommer- und Wintertypen) tun sich manchmal etwas schwerer. Doch keine Panik! Wer eher blaue oder violette Venen hat und neben einem weißen Blatt Papier eher bläulich oder rosa wirkt, sollte Butter Yellow einfach in kleineren Dosen tragen – etwa als Accessoire oder mit einer Farbkombination, die mehr Kontrast schafft.

Neutrale Hautuntertöne (eine Mischung aus warm und kühl) haben das Glück, dass ihnen fast jede Variante von Butter Yellow steht. Hier können Sie mutig zur Trendfarbe greifen!

Butter Yellow ist eine dieser Trendfarben, die im ersten Moment vielleicht etwas ungewohnt erscheinen. Vor allem, weil sie sich so stark von den dunkleren, gesättigten Farben der letzten Jahre unterscheidet. Doch mit der richtigen Kombination und einem Blick auf den eigenen Hautunterton kann jeder diesen sanften, edlen Farbtrend für sich entdecken.