× Medieval Core: Die Stars machen das Mittelalter zum größten Fashion-Trend 2025

Fast jeder Trend feiert irgendwann sein Comeback – doch diesmal wird es besonders außergewöhnlich: Mittelalterliche Mode hält 2025 Einzug in unsere Kleiderschränke, und die Stars zeigen, wie es geht.

Kettenhemd, Korsett und Kreuzketten: Im Jahr 2025 erlebt die Modewelt eine faszinierende Rückbesinnung auf das Mittelalter, auch Medieval Core" genannt. Dieser Trend, der historische Elemente mit modernen Akzenten verbindet, erobert Laufstege, rote Teppiche und Alltagsmode gleichermaßen. Viele Stars und Designer:innen haben den Look für sich entdeckt und lassen sich von den mittelalterlichen Silhouetten inspirieren. Das spiegelt sich auch im Suchverhalten wider: Pinterest verzeichnet einen Anstieg nach "Medieval Core" um 110 Prozent, was die wachsende Popularität dieses Trends unterstreicht.

Diese Stars machen mittelalterliche Mode zum Trend

Eine Schlüsselfigur dieses Trends ist die Grammy-prämierte Sängerin Chappell Roan. Bei den MTV Awards 2024 beeindruckte sie in einem metallischen Kettenkleid mit Kapuze und passenden Handschuhen. Während ihrer Performance trug sie eine an Ritterrüstungen erinnernde Robe, die mit einem Schwert als Accessoire abgerundet wurde. Bei den Grammys 2025 kombinierte sie ein fließendes Kleid mit einem buttergelben Hennin, einer hohen, kegelförmigen Haube aus dem 15. Jahrhundert.

Auch andere Stars greifen den Medieval-Core-Trend auf. Zendaya erschien bei der Met Gala 2018 in einem Kleid, das stark an eine Rüstung erinnerte. Lily Collins kombinierte 2024 ein silbernes Kettenshirt mit einem schwarzen Maxirock. Bei den Golden Globes 2025 wählte auch Angelina Jolie ein mittelalterlich inspiriertes Kleid von McQueen.

Designer:innen integrieren mittelalterliche Elemente in ihre Kollektionen. Alexander McQueen, Prada und Hodakova präsentieren metallische Rüstungen in alltagstauglichen Outfits, wie silberglänzende Tops oder Kleider, kombiniert mit modernen Accessoires. Marrknull, Finalist des LVMH Prize, zeigt asymmetrische Stücke, Schleier und Hauben, die an eine mittelalterliche Waffenkammer erinnern.

So integrieren Sie den "Medieval Core" in den Alltag

Der Trend lässt sich mit kleinen Details mühelos in den Alltag integrieren – ganz ohne den Look eines Mittelalter-Festivals. Accessoires wie Kettenhemd-Taschen, Handschuhe oder Gürtel dürften bald allgegenwärtig sein. Auch gehäkelte oder mit Spitze verzierte Kopfbedeckungen werden laut Experten eine Schlüsselrolle spielen.

Ebenso wird der Lagenlook immer wichtiger: Ein breiter Taillengürtel oder ein geschnürtes Korsett über einem Kleid verleiht dem Outfit eine markante Note. Für einen auffälligen Abendlook eignen sich Kettenhemd-inspirierte Tops aus Pailletten oder Mesh, kombiniert mit Stiefeln, perfekt.