× Styling-Tipps für den Frühling 2025: Die schönsten Übergangslooks

Luxus-Outfits sorgen für Wirbel: Meghan trägt 155.000 Euro beim Kochen! Gerne protzen, aber bloß nicht patzen! In ihrer neuen Netflix-Show "With Love, Meghan" kocht die Herzogin von Sussex lieber in Satin und Kaschmir statt mit Schürze. Ihre Luxus-Outfits sorgen im Netz für einen Mega-Shitstorm.