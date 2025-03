× Paris Fashion Week: Wir wissen, wo Sie DIE Fashion-Trends nachshoppen können!

Die Paris Fashion Week hat uns wieder mit den heißesten Trends versorgt – aber wie stylt man sie nach, ohne ein Vermögen auszugeben? Von Leo-Print bis Pastellfarben: Wir zeigen, welche Looks jetzt angesagt sind und wie man sie clever shoppen kann.

Seien wir mal ehrlich: Bei den ganzen Fashion Weeks interessiert uns doch eigentlich nur eins – welche Trends kommen und, noch wichtiger, wie wir sie alltagstauglich nachstylen können. Natürlich ohne das Budget eines Haute-Couture-Hauses. Denn wir können es uns definitiv nicht leisten uns für den ein oder anderen Fashion Trend in den finanziellen Abgrund zu stürzen.

Paris Fashion Week: Fashion-Trends nachshoppen

Ein Trick, den man sich dabei immer merken sollte: Off-Season Shopping. Wer jetzt schon weiß, dass Fellmäntel im Herbst der absolute Renner werden, kann sich in den aktuellen Abteilungen umsehen und ein Schnäppchen ergattern. Das spart nicht nur Geld, sondern auch die Nerven, wenn plötzlich alle demselben Trend hinterherjagen und alles ausverkauft ist.

Aber was hat sich auf den Laufstegen von Paris eigentlich abgezeichnet? Lassen Sie uns einen Blick auf die Must-haves werfen.

1. Leo-Muster: Roaring Back!

Animal Print ist wieder da – als hätte er je wirklich aufgehört. Auf den Runways von Schiaparelli, Duran Lantink, Valentino und Louis Vuitton hat sich das wilde Muster seinen Platz zurückerobert. Ob als Statement-Mantel, Bluse oder Accessoire – wer sich traut, setzt mit Leo definitiv ein Zeichen. Und für alle, die sich noch nicht sicher sind: Klein anfangen! Eine Tasche oder Schuhe im Animal Print können einen ganzen Look sofort aufwerten.

2. Fellmäntel: Kuschelig, luxuriös und überall!

Wenn ein Trend wirklich omnipräsent war, dann dieser. Fellmäntel, Fake Fur versteht sich – in allen Farben und Längen – haben die Pariser Laufstege dominiert. Ob in klassischem Cremeweiß, tiefem Schwarz oder knalligem Pink – der Trend ist nicht zu übersehen. Und das Beste? Ein guter Mantel ist nicht nur stylish, sondern auch praktisch. Hier lohnt sich auch ein Blick in Vintage-Läden oder Secondhand-Shops, denn dort gibt es oft hochwertige Modelle mit Geschichte.

3. Spitze: Romantik mit Attitude

Spitze hat sich in dieser Saison als echter Hingucker etabliert – mal verspielt im Boho-Stil à la Chloé, mal düster und elegant wie bei Dior. Aber nicht nur diese beiden Häuser setzen auf das luftige Material. Egal ob als Kleid, Bluse oder Detail an Ärmeln und Krägen – Spitze verleiht jedem Outfit eine gewisse Raffinesse. Wer es moderner mag, kombiniert sie mit derben Boots oder einer Lederjacke für den ultimativen Stilbruch.

4. Transparenz: Chanel’s Schleier-Look

Chanel hat’s vorgemacht: Transparente Stoffe über der Kleidung sorgen für einen Hauch von Dramatik. Schwarze Schleier aus Tüll oder Organza legen sich über Kleider oder Röcke und schaffen einen Look, der sowohl mystisch als auch ultramodern wirkt. Wer sich langsam herantasten will, kann mit einem transparenten Oberteil über einem schlichten Top starten.

5. Pastellfarben: Sanfte Töne für starke Looks

Während Schwarz und Rot immer Klassiker bleiben, haben sich in dieser Saison zarte Töne in den Vordergrund gedrängt. Buttergelb, Puderrosa und andere Pastellfarben dominierten die Laufstege. Die gute Nachricht? Diese Farben sind überraschend vielseitig und lassen sich sowohl elegant als auch sportlich kombinieren. Besonders im Frühling und Sommer sind sie ein echter Frische-Kick für die Garderobe.

Die Trends der Paris Fashion Week zeigen, dass Mode Spaß machen soll – egal ob wild mit Leo-Print, romantisch mit Spitze oder kuschelig mit Fell. Wer clever einkauft und Trends mit Basics kombiniert, kann sich den Runway-Look auch mit einem normalen Budget sichern.