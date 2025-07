Schlussstrich: Keine Zukunft für Harry und Meghan

Nächste Hiobsbotschaft für das in die USA ausgewanderte Royal-Paar Harry und Meghan.

Heimlich, still und leise müssen Harry und Meghan einen Schlussstrich ziehen. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Netflix den Deal mit den Sussexes auslaufen lassen wird.

Nun wurde dieses Gerücht von der "Sun" und "People" schon als fix bestätigt. Wenn der Deal im September ausläuft, wird es keine Verlängerung geben.

Den Berichten zufolge soll die Trennung einvernehmlich sein und soll nicht nach außen kommuniziert werden. Erst unlängst veröffentlichte der Streaming-Riese schockierende Zahlen. So soll "With Love, Meghan" nur insgesamt 5,3 Millionen Views gehabt haben und schafft nicht einmal den Sprung in die Top 300 der Halbjahrescharts.

Harry-Doko als Mega-Flop

Die Polo-Doku von Prinz Harry hat überhaupt nur 500.000 Views bekommen und liegt auf Platz 3.436. Zu wenig für die Verantwortlichen, die auch schon weit erfolgreichere Formate zum Ärger der Fans abgesetzt haben.

Damit verliert das Paar eine lukrative Einnahmequelle. Insgesamt soll der Netflix-Deal 100 Millionen Dollar wert gewesen sein. Allerdings will Netflix zukünftige Einzelprojekte mit den SussexexSussexes nicht ausschließen. Auch Paramount+ soll Interesse an einer Zusammenarbeit haben.