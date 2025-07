Nach Geheim-Treffen: Harry und Meghan fühlen sich verraten

Gerade noch Hoffnung auf Versöhnung – jetzt wieder Misstrauen und Frust: Ein geheimes Treffen zwischen den Teams von Prinz Harry und König Charles, das als Schritt zur Annäherung gedacht war, sorgt nun für Spannungen. Der Grund: Fotos und Details der Zusammenkunft gelangten an die Presse

Am 9. Juli 2025 trafen sich ranghohe Vertreter beider Seiten in der exklusiven Royal Over-Seas League in London, nur wenige Schritte von Charles’ Clarence House entfernt. Aufseiten von Prinz Harry waren Meredith Maines, seine wichtigste Kommunikationschefin aus Kalifornien, sowie der britische PR-Berater Liam Maguire dabei. Für König Charles nahm dessen Kommunikationssekretär Tobyn Andreae teil. Das Ziel: ein behutsamer diplomatischer Austausch – und ein erster, nicht-öffentlicher Schritt zur möglichen Aussöhnung, nachdem sich die Familie durch den "Megxit" und Harrys Enthüllungen tief entzweit hatte. Umso größer nun der Ärger: Fotos des Treffens landeten in der „Mail on Sunday“, begleitet von Details, die eigentlich geheim bleiben sollten.

© Getty Images

Laut dem britischen „Telegraph“ seien Harry und Meghan „frustriert“ und empört über den Leak. Aus ihrem Umfeld heißt es: Nicht sie hätten Informationen weitergegeben – und gerade ein solcher Vertrauensbruch unterminiere jeden Versöhnungsversuch. Ein Insider erklärt: „Das ist kein guter Start in eine Phase des Friedens.“ König Charles selbst soll das Treffen laut „The Mirror“ ausdrücklich unterstützt haben. Der Monarch, der weiterhin an Krebs erkrankt ist, habe den Wunsch, den Kontakt zu seinem jüngeren Sohn wiederherzustellen. Die Beziehung zu Prinz William bleibe jedoch „eine ganz andere, weitaus kompliziertere Sache“, so Palastkreise.

König Charles III. und Königin Camilla © Getty

Invictus Games 2027 als Schauplatz für eine Versöhnung?

Auch wenn die Stimmung nun wieder angespannt ist, bleibt laut Insidern der Wille zur Annäherung bestehen. Spekuliert wird, ob eine öffentliche Aussöhnung bei den Invictus Games 2027 in Birmingham stattfinden könnte – ein symbolträchtiger Rahmen, da Prinz Harry die Sportveranstaltung selbst gegründet hat. Vorher könnte es allerdings bereits im September 2025 zu einem weiteren Besuch Harrys in London kommen – dann will er bei den WellChild-Awards, einer Charity-Gala, erscheinen. Ob es dort zu einem neuen Treffen mit dem König kommt, ist noch offen.