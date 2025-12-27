Wegen Rammstein: Skandal um neue "Tatort"-Folge

Die neue "Tatort"-Folge mit Ulrich Tukur sorgt schon vor der Ausstrahlung für großen Wirbel. Dabei ist die Handlung nicht das Thema. Die Musikerin Christiane Rösinger sagte 2024 kurz vor Drehbeginn ihre geplante Teilnahme ab. Der Grund: Rammstein.

In der neuen Folge "Murot und der Elefant im Raum" hat Christian "Flake" Lorenz (59), Keyboarder der Band Rammstein, einen kleinen Gastauftritt. Er wird am Sonntagabend als Arzt im Film zu sehen sein.

Über den Auftritt war die Musikerin Christiane Rösinger kein Fan. Sie ließ auf Facebook ihrer Wut freien Lauf, als sie erfuhr, dass er im "Tatort" dabei ist. Rösinger schrieb: "Das wusste ich nicht und hab jetzt abgesagt. Schade, hatte mich auf den Dreh gefreut."

Wolle niemanden "canceln"

Die Musikerin betonte damals, dass sie niemanden "canceln" wolle. In einem Interview mit dem "Spiegel" erklärte Rösinger ihre Entscheidung. Laut eigenen Angaben richte sich ihre Absage nicht gegen die Person Christian Lorenz, sondern gegen sein Umfeld. Sie wolle überhaupt nicht mit dem "System Rammstein" in Verbindung stehen. Damit würde Rösinger allem widersprechen, wofür sie in den vergangenen Jahrzehnten mit ihrer Musik gestanden habe.

Gegen Rammstein gibt es seit dem Jahr 2023 schwere Vorwürfe. Der Band, insbesondere Frontmann Till Lindemann (62), wird von mehreren Frauen vorgeworfen, Machtmissbrauch, unter anderem auf Aftershow-Partys, betrieben zu haben. Die Staatsanwaltschaft stellte ihre Ermittlungen später ein. Trotzdem wirkt die Debatte bis heute nach.

Inhaltlich ist der neue "Tatort" harte Kost und verlangt vom Zuschauer einiges ab. Kommissar Murot kämpft gegen seine eigene Psyche an. Als eine Mutter im Koma liegt, verschwindet ihr Sohn. Der Ermittler verbindet sich deshalb mit dem Bewusstsein der Mutter und gerät dabei selbst aus dem Gleichgewicht.