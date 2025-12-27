ATV-Star stirbt mit 60 Jahren

Harald "Harry" Mayr, bekannt aus der ATV-Serie "Amore unter Palmen", ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Das berichtet das Stadtmagazin "LINZA!".

Dem Medienbericht zufolge verstarb Harald "Harry" Mayr im Pflegeheim Cumberland in Gmunden (Oberösterreich), wo er nach einem schweren Schlaganfall lebte. In den letzten Jahren hatte der TV-Star erhebliche gesundheitliche Probleme und war auf einen Rollstuhl angewiesen.

Das Stadtmagazin "LINZA!" berichtete noch vor einigen Monaten über den angeschlagenen Zustand Mayrs. "Er kämpft mit den Folgen eines Schlaganfalls und einem Sturz, es geht ihm den Umständen entsprechend. Gehen und Sprechen fallen ihm aber noch schwer", hieß es in dem Bericht vom September.

Mayr wurde durch seine Auftritte in der ATV-Serie "Amore unter Palmen" bekannt.