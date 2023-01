Premier-League-Klub angelt nach Hasenhüttl

Ralph Hasenhüttl gilt laut englischen Medienberichten als Kandidat für die Nachfolge von Frank Lampard als Trainer von Everton.

Wie Sky Sport am Mittwoch berichtete, sei Marcelo Bielsa nach wie vor die erste Option für Eigentümer Farhad Moshiri. Es gebe jedoch Bedenken, dass der exzentrische Argentinier ein zu hohes Gehalt für sein Trainerteam verlange. Hasenhüttl sei deshalb ebenso ein Kandidat wie Ex-Burnley-Trainer Sean Dyche.

Hasenhüttl wurde Anfang November des Vorjahres als Coach von Southampton beurlaubt. Fast vier Jahre lang war der Steirer bei den "Saints" tätig. Everton hatte sich am Montag von Lampard getrennt. In 20 Ligaspielen gelangen in dieser Saison bisher nur 15 Punkte, in der Tabelle ist der Club aus Liverpool Vorletzter.