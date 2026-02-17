Duell der Giganten: Mike Tyson kämpft gegen Box-GOAT

Mike Tyson kämpfte zuletzt im November 2024 gegen den amerikanischen YouTuber Jake Paul. Nun steht aber ein Kampf an, der wohl alles bislang Gesehene in den Schatten stellt. Der 58-Jährige trifft auf nicht weniger als den GOAT im Boxen.

Zumindest in den niedrigeren Gewichtsklassen. Er ist auf jeden Fall der erfolgreichste Boxer nach Preisgeld. Natürlich handelt es sich um Floyd Mayweather Jr.

Ob nun Mayweather, Muhammad Ali oder jemand anderer der größte Boxer aller Zeiten ist, muss an einem anderen Tag diskutiert werden. Denn nun regiert die Headliner: Mike Tyson trifft auf Floyd Mayweather.

"Glaubt ihr, ich lasse mir das entgehen?"

Tyson brachte bei seinem Kampf gegen Paul, den er nach Punkten abgeben musste, 103,6 kg auf die Waage, bei rund 1,78 m Körpergröße. Der 48-Jährige Mayweather ist 173 cm groß und brachte bei seinem Exhibition-Kampf gegen Logan Paul 70 Kilos mit. Diese Diskrepanz muss erst überwunden werden.

"Ich war ein Extra Large, aber jetzt sind wir bei Large angekommen", erklärte Tyson. So kommen sich die beiden also schon näher. Im selben Interview mit "TMZ Sports" bestätigte der US-Amerikaner zudem das Duell: "Yeah, es passiert. Scheiße ja, es passiert! Glaubt ihr, ich lasse mir das entgehen? Ich habe mich um mein Zeug gekümmert, aber er hat mich herausgefordert."

Datum und Ort sollen stehen

Das "Ring Magazine" spricht auch schon von Datum und Ort: 25. April 2026 im Kongo. Mit dem Zusatz: "Tentatively", also "vorläufig". Nichtsdestotrotz treffen hier zwei der größten Athleten jemals aufeinander.

Mayweather Jr. gewann alle seine 50 Kämpfe, 27 davon sogar nach Knockout. Er war Weltmeister über fünf Gewichtsklassen - von Super Federgewicht bis Leichtes Mittelgewicht - und besiegte dabei große Namen wie Canelo Alvarez oder Manny Pacquiao.

Tyson siegte in 50 seiner 59 Fights, davon 44 via Knockout. Zudem war er der erste Boxer, der im Schwergewicht die Titel der drei Boxverbände WBC, WBA und IBF unter sich vereinte.