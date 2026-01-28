Alles zu oe24VIP
Tyson Fury
Comeback-Kampf

Ex-Weltmeister Tyson Fury kehrt im April in den Ring zurück

28.01.26, 16:25
Der ehemalige Box-Weltmeister Tyson Fury wird seinen Comeback-Kampf am 11. April gegen den Russen Arslanbek Machmudow bestreiten.  

Das gab der 37-jährige Brite auf Instagram bekannt. Der Austragungsort für das Duell ist laut der Nachrichtenagentur PA noch nicht klar. Der Kampf soll demzufolge aber in Großbritannien stattfinden, das Duell wird vom Streaminganbieter Netflix übertragen. Auf der Insel hatte Fury zuletzt 2022 einen Kampf ausgetragen.

2024 unterlag Fury zweimal gegen den amtierenden Weltmeister Oleksandr Usyk aus der Ukraine und verkündete anschließend sein Karriereende. Fury hatte seine Boxhandschuhe schon mehrmals zur Seite gelegt. Vor einigen Wochen hatte der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister nur ein Jahr nach seinem Rücktritt ein erneutes Comeback im Boxen angekündigt. Insgesamt bestritt Fury bisher 37 Profi-Kämpfe, seine einzigen beiden Niederlagen kassierte er gegen Usyk.

